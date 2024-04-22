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В Атырау уровень воды в реке Урал продолжает расти

Уровень реки Урал продолжает расти, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 09:59 Фото: pixabay
Оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям Атырауской области предоставил сводку об уровне воды в реке Урал на 22 апреля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Отмечено, что из-за поступления воды с территории Западно-Казахстанской области за сутки уровень воды реки Урал в Атырауской области изменился.

  • На гидропосту р. Урал – п. Индербор уровень составляет 582 см. За день вода поднялась на 8 см.
  • На гидропосту р. Урал – п. Махамбет уровень пока остановился на отметке 706 см. Подъем уровня –плюс 7 см.
  • На гидропосту р. Урал – Атырау уровень – 412 см. За сутки уровень воды поднялся на 3 см.

Специалисты уточняют, что это не предел.

"Ожидается дальнейшее повышение уровня воды".Оперативный штаб по ЧС Атырауской области

Днем ранее, 21 апреля 2024 года, сообщалось, что уровень воды в реке Жайык в Атырау превысил 4 метра. Специалисты измеряют уровень, течение, глубину, ширину реки каждые четыре часа.

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Уровень воды в реке Жайык в Атырау превысил 4 метра
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