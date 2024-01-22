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Дело экс-главы НПП "Атамекен": суд будет проходить в закрытом режиме

Дело экс-главы НПП "Атамекен": суд будет проходить в закрытом режиме Фото: Zakon.kz
Судья Айжан Кульбаева удовлетворила ходатайство гособвинения по рассмотрению в суде дела экс-главы НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова в закрытом режиме, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Судья Айжан Кульбаева зачитала решение по ходатайству прокурора о рассмотрении дела экс-главы НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова в закрытом режиме.

"Учитывая обстоятельства предъявленного обвинения, а также в целях обеспечения безопасности свидетеля, а также членов его семьи суд считает необходимым ходатайство государственного обвинителя удовлетворить и настоящее уголовное дело рассмотреть в закрытом судебном заседании. Руководствуясь статьями 29, 344, 415 Уголовно-процессуального кодекса, суд постановил ходатайство государственного обвинителя удовлетворить, уголовное дело в отношении Мырзахметова Аблая рассмотреть в закрытом судебном заседании", – сказала судья Айжан Кульбаева. 

Ранее прокурор Баыржан Шекенов сообщил, что по уголовному делу в отношении Мырзахметова от прокуратуры города поступило ходатайство о проведении закрытого судебного разбирательства ссылаясь на необходимость обеспечения безопасности потерпевших, свидетелей и других лиц, членов семьи и близких родственников. 

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