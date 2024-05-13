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Законодательство РК

Экс-главе "Атамекена" Аблаю Мырзахметову вынесли приговор

приговор суда, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 20:02 Фото: atameken.kz
13 мая в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Астаны рассмотрено уголовное дело в отношении бывшего главы НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Согласно материалам дела, Мырзахметов с мая по октябрь 2022 года заверял Б. в том, что имеет возможность за денежное вознаграждение разрешить вопрос освобождения его брата из-под стражи и прекращения досудебного производства. Он обещал это сделать через высокопоставленных должностных лиц государственных и правоохранительных органов. В итоге мошенническим путем похитил денежные средства в размере 13,9 млрд тенге при помощи оформления формальных договоров займа.

Подсудимый признал вину, просил назначить справедливое наказание.

"Приговором суда Мырзахметов признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере и осужден к пяти годам лишения свободы с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления и субъектах квазигосударственного сектора на срок 10 лет, с конфискацией в доход государства денежных средств, добытых преступным путем в сумме 5,8 млрд тенге". Специализированный межрайонный суд по уголовным делам г. Астаны

На основании ч. 2 ст. 49 УК РК суд постановил внести представление президенту РК о лишении подсудимого государственных наград: ордена "Құрмет" и ордена "Барыс" третьей степени.

Арест, наложенный на имущество Мырзахметова, сохранен.

Приговор суда не вступил в законную силу.

10 мая 2023 года экс-главу НПП "Атамекен" задержали за крупную взятку.

Аблай Мырзахметов сложил с себя полномочия председателя правления НПП "Атамекен" с февраля 2022 года. Об этом он сообщил на IX внеочередном съезде Нацпалаты, согласившись с поступающей в его адрес критикой.

Ранее он был членом госкомиссии по восстановлению экономического роста при президенте РК.

Судебное разбирательство началось 22 января 2024 года.

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