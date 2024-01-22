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Законодательство РК

Серьезных результатов нет – Токаев о борьбе с распространением наркотиков

Глава государства провел расширенное заседание коллегии министерства внутренних дел Фото: akorda.kz
Сегодня, 22 января 2023 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел РК раскритиковал исполнение своих поручений по борьбе с распространением наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Президент потребовал усилить борьбу с распространением наркотиков.

"Я несколько раз давал поручения по данному вопросу. Однако серьезных результатов нет. Доступность синтетических наркотиков и их стремительное распространение ведут к росту наркомании среди молодежи. Нужно широко разъяснять опасные последствия наркозависимости", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что полиция должна активно бороться с производством, продажей и распространением наркотиков.

"Надо прекратить кампанейщину и работу только ради статистики".Касым-Жомарт Токаев

Ранее глава государства обратил особое внимание на обеспечение безопасности детей.

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