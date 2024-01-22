Аким ВКО поручил проверять все строительные объекты вместе с общественниками

По поручению акима Восточно-Казахстанской области Ермека Кошербаева проверять ход ремонтных работ и строительства объектов, финансируемых за счет бюджета будут совместно с представителями общественности.

Так, представители общественности района Алтай приступили к мониторингу благоустройства п.Новая Бухтарма. Как отметили в областном управлении строительства, энергетики и ЖКХ проект реализуется в рамках развития туризма. В 2024 году планируется благоустройство центральной части поселка, озеленение, освещение, установка игровых и спортивных площадок.

Фото: пресс-центр ВКО

Также проводится комплексная работа по теплоснабжению и капитальному ремонту дорог, которая повысит потенциал поселка по привлечению инвестиции в сферу туризма.

"Между общественниками и исполнительными органами должно быть взаимодействие и сотрудничество. Объекты взяты на контроль аппаратом акима области и антикоррупционной службой. Видно, что работы идут энергично, техники больше. В управление строительство отправили запрос касательно актов выполненных работ. В скором времени получим ответ", – отметил Адил Пшенов руководитель ВКО филиала ОО "Әділдік жолы", антикоррупционный волонтер.

Как заверили в управлении строительства, энергетики и ЖКХ на все объекты, финансовые документы, а также на акты ввода будет обеспечен доступ представителей общественности. В настоящее время в области ведутся строительство более 25 социальных объектов.