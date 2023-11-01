Глава Нацбанка признался, что у него есть несколько кредитов

Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов в кулуарах Мажилиса 1 ноября 2023 года признался, что у него есть несколько потребительских кредитов, сообщает Zakon.kz.

Кредитов у Тимура Сулейменова, как оказалось, немного, но они есть.

"Покупаю ли я что-то в кредит? Конечно, покупаю. Если я иду в магазин и покупаю там телевизор или микроволновку и вижу, что в рассрочку и кредит дешевле (выгоднее. – Прим. ред.) взять, я беру в кредит. Так же, как и все... У меня точно не 24 рассрочки, но несколько потребительских кредитов на мне есть". Тимур Сулейменов

Также он рассказал, что имеет сбережения и обязательно откладывает какую-то часть от зарплаты.

"Считаю, что это правильная практика. Сколько бы не была зарплата, если есть возможность, нужно какую-то ее часть откладывать. Потому что все мы либо имеем детей, либо будем иметь детей. Все мы хотим улучшить свои жилищные, бытовые условия. Поэтому, мне кажется, сбережение средств – это очень важная привычка по жизни". Тимур Сулейменов

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