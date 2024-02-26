Токаев поручил Кошербаеву обеспечить жильем воспитанников детского дома "Үміт"

26 февраля 2024 года программу рабочей поездки главы государства Касым-Жомарта Токаева в Восточно-Казахстанскую область продолжило посещение Центра настольного тенниса в Усть-Каменогорске, сообщает Zakon.kz.

Президенту доложили, что центр был создан на базе областной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по настольному теннису. Здесь проводятся крупные соревнования, спортивно-массовые мероприятия и учебно-тренировочные сборы, а также профессиональные занятия спортсменов инваклуба, шоудаун и воспитанников детского дома "Үміт".

Здание оснащено профессиональными теннисными столами, силовыми тренажерами и спортивным инвентарем. В центре имеется врачебно-физкультурный диспансер, в котором установлено новейшее физиотерапевтическое и реабилитационное оборудование для восстановления спортсменов после соревнований и травм.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о достижениях региона в данном виде спорта. В прошлом году команда области победила на открытом чемпионате Казахстана.

"Президенту также рассказали о возможности создания Академии настольного тенниса с целью обмена опытом и повышения спортивного мастерства. Глава государства осмотрел спортивные арены и побеседовал с воспитанниками детского дома "Үміт". Он поручил акиму области держать на особом контроле состояние воспитательного учреждения и обеспечить воспитанников жильем", – говорится в сообщении Акорды.

Фото: akorda.kz

"Рад вас видеть. Что касается данного центра, то он, действительно, удался. Все систематизировано. В целом, игра в настольный теннис полезна с точки развития координации и спортивных качеств, – сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев подарил центру автобус и пожелал юным спортсменам успехов.

Фото: akorda.kz

Ранее Касым-Жомарт Токаев во время визита в ВКО посетил легкоатлетический центр "Ольга Рыпакова".