Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Токаев поручил Кошербаеву обеспечить жильем воспитанников детского дома "Үміт"

Токаев поручил Кошербаеву обеспечить жильем воспитанников детского дома "Үміт" Фото: akorda.kz
26 февраля 2024 года программу рабочей поездки главы государства Касым-Жомарта Токаева в Восточно-Казахстанскую область продолжило посещение Центра настольного тенниса в Усть-Каменогорске, сообщает Zakon.kz.

Президенту доложили, что центр был создан на базе областной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по настольному теннису. Здесь проводятся крупные соревнования, спортивно-массовые мероприятия и учебно-тренировочные сборы, а также профессиональные занятия спортсменов инваклуба, шоудаун и воспитанников детского дома "Үміт".

Здание оснащено профессиональными теннисными столами, силовыми тренажерами и спортивным инвентарем. В центре имеется врачебно-физкультурный диспансер, в котором установлено новейшее физиотерапевтическое и реабилитационное оборудование для восстановления спортсменов после соревнований и травм.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о достижениях региона в данном виде спорта. В прошлом году команда области победила на открытом чемпионате Казахстана.

"Президенту также рассказали о возможности создания Академии настольного тенниса с целью обмена опытом и повышения спортивного мастерства. Глава государства осмотрел спортивные арены и побеседовал с воспитанниками детского дома "Үміт". Он поручил акиму области держать на особом контроле состояние воспитательного учреждения и обеспечить воспитанников жильем", – говорится в сообщении Акорды.
Токаев поручил Кошербаеву обеспечить жильем воспитанников детского дома

Фото: akorda.kz

"Рад вас видеть. Что касается данного центра, то он, действительно, удался. Все систематизировано. В целом, игра в настольный теннис полезна с точки развития координации и спортивных качеств, – сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев подарил центру автобус и пожелал юным спортсменам успехов.

Токаев поручил Кошербаеву обеспечить жильем воспитанников детского дома

Фото: akorda.kz

Ранее Касым-Жомарт Токаев во время визита в ВКО посетил легкоатлетический центр "Ольга Рыпакова".

Читайте также

дело Бишимбаева, избит водитель скорой, Геннадий Головкин
Дело Бишимбаева поступило в суд, снова избили водителя скорой, Головкин возглавил НОК – итоги дня
Сельское хозяйство должно стать высокотехнологичной отраслью
Токаев: Сельское хозяйство должно стать высокотехнологичной отраслью
Стал известен новый состав Национального олимпийского комитета Казахстана
Стал известен новый состав Национального олимпийского комитета Казахстана
Динара Халдарова
Токаев Касым-Жомарт Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Из-за сильнейшей за семь лет вспышки на Солнце Землю накроет мощная магнитная буря
Из-за сильнейшей за семь лет вспышки на Солнце Землю накроет мощная магнитная буря
МИД Германии переименовал Киев
МИД Германии переименовал Киев
остановка в Астане
Дом в остановке: социальный эксперимент провели в Астане
Лучше отложить поездку: ДЧС Алматы обратился с важным заявлением к водителям
Лучше отложить поездку: ДЧС Алматы обратился с важным заявлением к водителям
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: