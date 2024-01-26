В СКО ожидается открытие центра реабилитации для детей

В Петропавловске на днях открывается центр раннего вмешательства на базе перинатального центра. Новый центр посетил аким области Гауез Нурмухамбетов.

Из бюджета направлены средства на капремонт центра, при поддержке АО "Самұрық-Қазына", фондов "Қазақстан халқына" и "Қамқорлық" закуплено необходимое оборудование.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Здесь дети до 3 лет с различными патологиями будут проходить реабилитацию с применением новейших технологий. Центр рассчитан на 15 коек реабилитации и восстановительного лечения. В дневном стационаре ежегодно будут проходить реабилитацию 360 детей.

Фото: пресс-служба акимата СКО

У каждого ребенка будет свой индивидуальный план. Помощь будут оказывать невропатологи, реабилитологи, педиатры, неврологи, эрготерапевты, психологи, инструкторы по лечебной физкультуре, дефектологи и логопеды.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Кроме того, в рамках инициативы "Қамқорлық" планируется модернизация реабилитационного центра детской областной больницы. Реализация проекта позволит адаптировать среду для лиц с особыми потребностями и увеличить доступность реабилитационных услуг.