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В СКО ожидается открытие центра реабилитации для детей

В СКО ожидается открытие центра реабилитации для детей Фото: пресс-служба акимата СКО
В Петропавловске на днях открывается центр раннего вмешательства на базе перинатального центра. Новый центр посетил аким области Гауез Нурмухамбетов.
Из бюджета направлены средства на капремонт центра, при поддержке АО "Самұрық-Қазына", фондов "Қазақстан халқына" и "Қамқорлық" закуплено необходимое оборудование.
В СКО ожидается открытие центра реабилитации для детей

Фото: пресс-служба акимата СКО

Здесь дети до 3 лет с различными патологиями будут проходить реабилитацию с применением новейших технологий. Центр рассчитан на 15 коек реабилитации и восстановительного лечения. В дневном стационаре ежегодно будут проходить реабилитацию 360 детей.
В СКО ожидается открытие центра реабилитации для детей

Фото: пресс-служба акимата СКО

У каждого ребенка будет свой индивидуальный план. Помощь будут оказывать невропатологи, реабилитологи, педиатры, неврологи, эрготерапевты, психологи, инструкторы по лечебной физкультуре, дефектологи и логопеды.
В СКО ожидается открытие центра реабилитации для детей

Фото: пресс-служба акимата СКО

Кроме того, в рамках инициативы "Қамқорлық" планируется модернизация реабилитационного центра детской областной больницы. Реализация проекта позволит адаптировать среду для лиц с особыми потребностями и увеличить доступность реабилитационных услуг.
В СКО ожидается открытие центра реабилитации для детей

Фото: пресс-служба акимата СКО

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