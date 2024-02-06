В СКО новое предприятие выпускает сухие строительные смеси и автоклавные газоблоки

Аким области Гауез Нурмухамбетов посетил новое предприятие "Mix Universal" в Петропавловске, где выпускают сухие строительные смеси и автоклавные газоблоки.

Объем инвестиций составил 600 млн тенге, в том числе 400 млн – льготный займ. Также за счет государства была подведена необходимая инфраструктура.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Благодаря запуску производства, создано 60 новых рабочих мест. При выходе на полную мощность "Mix Universal" будет выпускать до 65 тысяч куб.м. строительного материала в год.

Фото: пресс-служба акимата СКО

На данный момент газоблоки и смеси уже заказывают местные строительные компании. В целом, появление таких предприятий оказывает положительное влияние на развитие строительной индустрии региона.