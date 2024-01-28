Прогноз погоды в мегаполисах Казахстана на три дня

Фото: pixabay

Редакция Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет" представляет прогноз погоды с 28 по 30 января в трех мегаполисах Казахстана: Астане, Алматы и Шымкенте.

Астана 28 января: переменная облачность, небольшой снег. Скорость ветра ночью 9-14, днем 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -17-19 °C, днем -11-13 °C. 29 января: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -20-22 °C, днем -12-14 °C. 30 января: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -20-22 °C, днем -12-14 °C. Алматы 28 января: переменная облачность, без осадков, утром туман, безветренно. Температура воздуха ночью -7-9 °C, днем -5 °C. 29 января: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман. Скорость ветра 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5-7 °C, днем -1+1 °C. 30 января: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман, гололед. Скорость ветра 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3-5 °C, днем 0,+2 °C. Шымкент 28 января: переменная облачность, осадки (преимущественно дождь). Скорость ветра 3 м/с. Температура воздуха ночью -1+1 °C, днем +5 °C. 29 января: облачно, осадки, временами сильные осадки (дождь, снег). Скорость ветра 8-13, порывы 15-20, днем временами 23 м/с. Температура воздуха ночью +2+4 °C, днем +6+8 °C. 30 января: переменная облачность, временами осадки (преимущественно снег), гололед, туман. Скорость ветра 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0,-2 °C. 28 января в ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ветер, туман и гололед по республике.

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