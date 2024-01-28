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Взрывные работы на реках начаты в Восточном Казахстане

река Ульба Фото: ДЧС ВКО
В селе Бутаково на реке Ульба проведены взрывные работы для предотвращения ледовых заторов, сообщает Zakon.kz.

По данным Департамента по ЧС ВКО, толщина льда здесь составляет от 20 до 30 см.


"Данная работа проводится местными исполнительными органами совместно со спасателями, которые обеспечивают безопасность организованных взрывных работ. Превентивные мероприятия необходимы для предотвращения ледовых заторов", – отметила Дина Бексултанова, и.о. начальника Управления предупреждения ЧС региона.

По ее словам, всего по области определен 71 паводкоопасный участок. Сегодня на реке Ульба площадь дробления льда составила 9720 м².

В Маралдинском сельском округе ВКО двое мужчин возвращались верхом на лошадях из села Ушбулак на участок Сарытау, но попали в снежную бурю и заблудились. В результате один скончался, второй получил обморожение конечностей.

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