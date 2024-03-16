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Взрывные работы начались на реках в Акмолинской области

взрывные работы на реках в Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2024 01:22 Фото: скриншот видео
Чтобы устранить заторы на реках в Акмолинской области на реках начаты взрывные работы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, в рамках противопаводковых мероприятий Аршалынском, Атбасарском и Целиноградском районах Акмолинской области проводились взрывные работы на участках по руслам реки Есиль, Жабай и Нура.

Общая площадь взрывных работ составила 6 328 кв. м.


Ранее синоптики "Казгидромета" предупредили о возможных паводках в шести регионах страны.

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