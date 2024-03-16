Взрывные работы начались на реках в Акмолинской области
Фото: скриншот видео
Чтобы устранить заторы на реках в Акмолинской области на реках начаты взрывные работы, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба МЧС РК, в рамках противопаводковых мероприятий Аршалынском, Атбасарском и Целиноградском районах Акмолинской области проводились взрывные работы на участках по руслам реки Есиль, Жабай и Нура.
Общая площадь взрывных работ составила 6 328 кв. м.
Ранее синоптики "Казгидромета" предупредили о возможных паводках в шести регионах страны.
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