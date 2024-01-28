Синоптики предупредили казахстанцев о тумане и сильных порывах ветра в ряде регионов
На западе, юге Акмолинской области ожидается туман.
На юге, в центре Мангистауской области и в городе Актау ожидается гололед.
На западе, юге Акмолинской области ожидается туман.
На севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. В Карагандае ночью и утром ожидается туман.
Днем на западе, юге, в горных районах Алматинской области ожидается гололед. На юге, в горных районах временами туман.
В Алматы днем ожидается гололед, временами туман. В Конаеве временами ожидается туман.
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