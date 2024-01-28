Синоптики предупредили казахстанцев о тумане и сильных порывах ветра в ряде регионов

"Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение по территории Казахстана на 29 января. По прогнозам синоптиков, в ряде областей, включая мегаполисы Алматы и Шымкент, ожидаются туман, гололед и сильные порывы ветра, сообщает Zakon.kz.

На западе, юге Акмолинской области ожидается туман.

На юге, в центре Мангистауской области и в городе Актау ожидается гололед.

На западе, юге Акмолинской области ожидается туман.

На севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. В Карагандае ночью и утром ожидается туман.

Днем на западе, юге, в горных районах Алматинской области ожидается гололед. На юге, в горных районах временами туман.

В Алматы днем ожидается гололед, временами туман. В Конаеве временами ожидается туман.

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На юге Кызылординской области ожидается днем гололед. Порывы ветра до 15-20 м/с.

На западе, севере Улытауской области ожидается ветер до 18 м/с.

На севере, западе Костанайской области ожидается туман. В Костанае также ожидается туман.



В горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге, в горных районах области туман. На горных перевалах области – низовая метель. Ветер в горных и предгорных районах области 15-20 м/с.

В Шымкенте временами ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь). Порывы ветра до 15-20 м/с.

На севере, в центре, горных районах Жетысуской области временами ожидается туман. Порывы ветра в районе Алакольских озер до 15-20 м/с. В Талдыкоргане временами ожидается туман.

На юге, севере Северо-Казахстанской области и в областном центре Петропавловске ожидается туман.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). 29-31 января на юге, в горных районах области туман, гололед, низовая метель. 29-31 января ветер на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, ночью 29 января, сутки 30-31 января порывы достигнут 23-28 м/с.

В Таразе ночью и утром ожидается туман, временами гололед. Порывы ветра до 15-20 м/с.

С 21.00 28 января до 21.00 29 января в г. Усть-Каменогорск, Риддер в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

