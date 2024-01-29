Акимат углубляет взаимодействие с жителями микрорайонов Усть-Каменогорска

Принципы слышащего государства и общественного контроля считаются базовыми в работе современных акиматов. При этом граждански активное население все глубже вовлекается в процессы планирования и распределения местных бюджетов.

Одним из инструментов этого, распространившимся на всю страну стал сервис "бюджет народного участия". Однако на востоке решили пойти еще дальше. Помимо общегосударственных механизмов аким города Жаксылык Омар решил использовать собственные методы, чтобы активизировать работу с населением.

Мы пробовали разные методы взаимодействия. Опросы мнений, встречи с населением, онлайн-голосования. Но самыми плодотворными оказались "классические" методы. Эта идея родилась у нас на встрече с жителями микрорайона Левый Берег. Мы обсуждали планы по ремонту дорог. И каждый из присутствовавших кричал, что нужнее всего – сделать его улицу. Я тогда предложил жителям для начала самим поговорить друг с другом – решить, что для их района в приоритете. А потом мы встретились уже не со всеми жителями, а с избранной ими рабочей группой района. И это дало огромный прогресс. Жаксылык Омар

Опыт перенесли и на другие микрорайоны города. В ходе внутреннего обсуждения жители сначала определяют наиболее приоритетные вопросы по развитию и избирает рабочую группу. Та, в свою очередь, ведет обсуждение уже с представителями акимата и вместе они составляют график работ.

Фото: Instagram/zhaksylyk_omar

В акимате признают, что выполнить разом все пожелания даже одного района нереально из-за ограниченных ресурсов. Но, будучи вовлечены в процесс распределения средств, жители относятся к этому с пониманием. И именно они решают, на что необходимо тратить деньги в первую очередь.

Осенью минувшего года по такому алгоритму прошли обсуждения с активистами поселков Левый Берег, Шмелев Лог, Северный. Уже этой весной там начнется ремонт дорог на общей протяженности почти пять километров. А в поселке Красина стартует уже второй этап асфальтирования. Там покрытие уложат на шести улицах длиной больше двух километров.