Казахстан ратифицирвал Протокол о прекращении секретности изобретений эпохи СССР

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации Протокола о прекращении действия Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов, сообщает Zakon.kz.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола о прекращении действия Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений от 4 июня 1999 года", – говорится в сообщении Акорды.

Как ранее сообщалось, соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений подписано главами правительств СНГ 4 июня 1999 года в Минске.

Соглашение было разработано в целях обеспечения режима секретности в отношении имеющихся в государствах-участницах СНГ сведений о секретных изобретениях, установления правовой охраны и порядка рассекречивания секретных изобретений, созданных в бывшем СССР. За все время действия соглашения в государствах-участниках СНГ не было подано ни одного ходатайства о выдаче охранных документов на секретные изобретения, делопроизводство по которым не завершено в СССР, и по которым не истекли сроки действия охранного документа. Также не было зафиксировано ни одного случая по рассекречиванию секретных изобретений".



Это обстоятельство было обусловлено государственной формой собственности предприятий, существовавших в период СССР. Такие разработки являлись служебными изобретениями и имущественные права принадлежали работодателю в лице государства. Срок охраны изобретений составляет 20 лет и сейчас по всем ним, созданным в бывшем СССР, сроки действия охранного документа истекли.

В этой связи Совет министров иностранных дел СНГ 27 сентября 2018 года принял решение о прекращении действия многосторонних договоров, заключенных в рамках СНГ и направил государствам-участникам СНГ для подписания соответствующий протокол. 8 декабря 2020 года протокол подписан премьер-министром Республики Казахстан. Он также подписан главами правительств Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Республики Таджикистан, Российской Федерации".

В декабре 2023 года президент подписал указ "О подписании Соглашения об обмене и защите секретной информации в рамках Центральноазиатского регионального информационного координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров".