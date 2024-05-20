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Экспортировать лекарства в страны ВТО сможет Казахстан

Казахстан сможет экспортировать лекарства в страны ВТО, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 19:34 Фото: pixabay
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 20 мая подписал закон о ратификации Протокола о внесении дополнения в Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, сообщает Zakon.kz.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола о внесении дополнения в Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности", – говорится в сообщении Акорды.

Ранее сообщалось, что протокол принят 6 декабря 2005 года в Женеве и вступил в силу 23 января 2017 года. 

В настоящее время протокол ратифицировали 111 государств из 164, являющихся членами Всемирной торговой организации (ВТО).

Протокол предусматривает предоставление права странам – участницам Всемирной торговой организации без разрешения правообладателя запатентованных лекарственных средств производить лекарственные средства по принудительным лицензиям для последующего экспорта. Протоколом уточняются условия выдачи принудительных лицензий.

В частности, предусматривается, что производство лекарственных средств по принудительной лицензии для последующего экспорта осуществляется в объеме, необходимом для нужд конкретной импортирующей страны. Не допускается реэкспорт или продажа лекарственных средств в третьих странах.

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