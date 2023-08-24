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Полное и объективное расследование поручил провести на шахте "Казахстанская" министр по ЧС

Полное и объективное расследование поручил провести на шахте "Казахстанская" министр по ЧС Фото: пресс-службы МЧС РК
Сырым Шарипханов поручил обеспечить привлекаемых экспертов необходимыми материалами, проектно-технической документацией и создать условия для их эффективной работы, сообщает Zakon.kz.

24 августа в Караганде под председательством министра по чрезвычайным ситуациям Сырыма Шарипханова прошло совещание правительственной комиссии по расследованию группового несчастного случая на шахте "Казахстанская", сообщается на сайте МЧС РК.

Были заслушаны отчеты подкомиссии по расследованию причин и обстоятельств возникновения пожара на шахте. Обсуждены вопросы, возникающие при расследовании несчастного случая, и пути их решения.

"Сырым Шарипханов поручил обеспечить привлекаемых экспертов необходимыми материалами, проектно-технической документацией и создать условия для их эффективной работы. Также министр указал на необходимость осмотра и обследования самоспасателей шахтеров", – сказано в сообщении МЧС РК.

На шахте продолжаются работы по тушению очагов пожаров и возведению гипсовых перемычек на аварийном участке. Газовая обстановка находится под постоянном контроле, а ухудшения показателей температуры в местах проведения работ нет, заверяют в МЧС.

Объективное расследование поручил провести на шахте

Фото: пресс-службы МЧС РК

Глава МЧС объяснил, почему так долго тушат пожар в шахте "Казахстанская". По его словам, спасатели работают в непригодной для дыхания среде, при ограниченной видимости и высокой температуре. Их работу осложняет то, что пожар приходится тушить не на поверхности, а под землей.

17 августа на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области произошел пожар: загорелась конвейерная лента. На момент инцидента в шахте были 227 человек, 222 из них вывели на поверхность. Еще пятеро горняков остались под землей: их не смогли вывести из-за низкой видимости. Все оставшиеся в шахте погибли.

Ранее стало известно, сколько нарушений выявили в ходе последней проверки на шахте "Казахстанская".

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