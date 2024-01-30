Весомые аргументы поручил подготовить Смаилов при делении воды с соседними странами

Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства РК 30 января заявил, что для разработки соглашений с соседними странами по делению трансграничных рек, нужно подготовить весомые аргументы, сообщает Zakon.kz.

Важным блоком назвал Смаилов решение вопросов трансграничного водопользования.

"В рамках разработки таких соглашений с соседними государствами необходимо уделить особое внимание формированию пакета весомых аргументов для усиления переговорных процессов". Алихан Смаилов

На заседании министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов представил Концепцию развития системы управления водными ресурсами на 2024-2030 годы. Одним из важных ее направлений глава кабмина назвал строительство и реконструкцию необходимой водохозяйственной инфраструктуры.

"Долгие годы ее содержанию не уделялось должного внимания. К примеру, у главной водной артерии центрального Казахстана и столицы – канала имени К. Сатпаева – эффективность работы насосных станций составляет всего 30%. Большой Алматинский канал не ремонтировался в течение 40 лет со дня ввода в эксплуатацию. В Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областях большая часть магистральных и межхозяйственных каналов находится в крайне изношенном состоянии. В результате потери воды составляют 40%". Алихан Смаилов

Он добавил, что при дефиците воды и росте ее потребления, в первую очередь, важно снижать потери и обеспечивать бережное использование. Сейчас в Казахстане субсидируют стоимость подачи воды фермерам. И возмещаюи 50% затрат на приобретение водосберегающих технологий. В этом году эту планку планируется поднять до 80%.

"Несмотря на проводимую работу, доля внедрения водосберегающих систем в стране остается низкой. Для примера, капельное орошение используется всего на 84 тысяч га из планируемых 312 тысяч. читывая дороговизну технологий для большинства аграриев, следует наладить их собственное производство.Такие проекты уже обсуждаются. Важно их реализовать. В целом необходимо наладить систему научных исследований в области использования водных ресурсов. Например, важно рассмотреть варианты территориального перераспределения ресурсов реки Иртыш". Алихан Смаилов

Голосованием участники заседания одобрили концепцию.

Министр Нуржан Нуржигитов также объявил о создании платформы hydro.gov.kz, которая станет единым водным кадастром.

Ранее министр рассказал в большом интервью Zakon.kz о том, ждать ли казахстанцам дефицита воды в этом году, как власти договорились с приграничными странами разделять общие реки, почему мелеет Каспий, а также к чему следует готовиться СТО и баням. Интервью с Нуржаном Нуржигитовым можно прочитать здесь.