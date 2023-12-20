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Повышение тарифов на питьевую воду: что об этом думает министр Нуржигитов

Казахстан вода дефицит Фото: Zakon.kz
Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов по просьбе журналистов высказал свое мнение о том, нужно ли повышать тарифы на питьевую воду, сообщает Zakon.kz.

В кулуарах Мажилиса он отметил, что вопрос экономии воды сейчас стоит очень остро.

"Об этом сейчас много говорят. Есть несколько путей экономии воды. Один из них – тарифы. Вы это прекрасно понимаете. Мы в зависимости от нашей экономической ситуации этот вопрос всегда должны поднимать и решать. В целях воспитания у нашего населения бережного и экономного отношения к воде, как к поливной, так и питьевой, один из факторов (который влияет. – Прим. ред.), конечно, тарифы".Нуржан Нуржигитов

Он также перечислил регионы, в которых есть проблемы с питьевой водой.

В ближайшие 15 лет Казахстан, по прогнозам ООН, испытает жесточайший водный голод. К 2050 году дефицит воды возрастет в три раза.

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Нуржигитов Нуржан Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстан
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