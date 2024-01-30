Ждать ли астанчанам повторный дефицит воды

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов на пресс-конференции ответил на вопрос, стоит ли астанчанам ожидать повторный дефицит воды, который был в 2023 году, сообщает Zakon.kz.

Он ответил, что в 2023 году из канала Каныша Сатпаева в столицу перебросили более 90 млн кубов.

"Перебросили с Иртыша в Астанинское водохранилище 40 млн кубов. И более 50 млн кубов в реку Нура. Если такая точно ситуация будет в этом году, то мы готовы эту работу продолжить по каналу Сатпаева. Жезказган и Караганда без воды не останутся, потому что канал Сатпаева работает в штатном режиме". Нуржан Нуржигитов

Также он рассказал о черном рынке воды в Казахстане и о том, как с ним будут бороться.

Ранее министр в большом интервью Zakon.kz рассказал о том, ждать ли казахстанцам дефицита воды в этом году, как власти договорились с приграничными странами разделять общие реки, почему мелеет Каспий, а также к чему следует готовиться СТО и баням. Интервью с Нуржаном Нуржигитовым можно прочитать здесь.

