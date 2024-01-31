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3,8 млрд выделили в правительстве на оборудование для ветлабораторий

3,8 млрд выделили в правительстве на оборудование для ветлабораторий Фото: pixabay
Средства будут направлены на оснащение ветеринарных лабораторий высокоточным оборудованием – жидкостным хроматографом, соответствующим международным рекомендациям, правилам и требованиям Codex Alimentarius, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Новое оборудование даст возможность проводить более точные и достоверные исследования в области ветеринарии, что будет способствовать обеспечению пищевой безопасности страны. Высокоэффективный жидкостный хроматограф позволяет выявлять даже самые незначительные следы вредных веществ в пищевых продуктах. Его применение внесет существенный вклад в защиту здоровья населения от опасных заболеваний, передающихся через продукты питания.

Кроме того, новые возможности ветеринарных лабораторий позволят фермерам, экспортирующим свои товары, соответствовать мировым стандартам.

"Казахстан значительно увеличит свои возможности по контролю продукции, поставляемой из других стран. В случае выявления нарушений ветеринарных требований республика сможет оперативно принимать меры для защиты внутреннего рынка от проникновения опасных заболеваний животных", – сообщает пресс-служба правительства.

Накануне премьер-министр Алихан Смаилов предложил ввести ряд мер для развития предпринимательства и высказал мнение о том, что мешает развивать бизнес в стране.

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