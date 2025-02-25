Для чего из резерва правительства выделено более 116 млрд тенге

Из резерва правительства выделено более 116 млрд тенге для поддержки отечественных аграриев. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов. Об этом 25 февраля 2025 года рассказали в пресс-службе правительства РК, сообщает Zakon.kz.

Документ принят во исполнение поручения главы государства, данного на расширенном заседании правительства 28 января 2025 года, по обеспечению льготного финансирования посевных и уборочных работ в объеме не менее 700 млрд тенге.

"В частности, в целях поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей доступным кредитованием, а также стабилизации финансового состояния аграриев, постановлением предусматривается выделение из резерва правительства порядка 116 млрд 772 млн тенге", – говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Средства планируется направить на:

финансирование субъектов АПК для качественного проведения весенне-полевых и уборочных работ 2025 года;

приобретение сельскохозяйственной техники отечественного производства.

"Это будет реализовано путем субсидирования купонного вознаграждения по облигациям АО "Аграрная кредитная корпорация", АО "КазАгроФинанс" – для дальнейшего финансирования на приобретение сельскохозяйственной техники отечественного производства и сборки для последующей передачи в лизинг, а также удешевления комиссии при гарантировании договоров займов АО "Фонд развития предпринимательства "Даму". Пресс-служба правительства РК

В рамках исполнения поручений главы государства, данных на расширенном заседании правительства РК 7 февраля 2024 года, правительством было обеспечено еще в декабре 2024 года выделение первых 100 млрд тенге в целях увеличения в 2025 году объемов финансирования на весенне-полевые и уборочные работы.