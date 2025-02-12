Грантов всем не хватит: депутат предложил реформировать систему поступления в вузы

Депутат Ислам Сункар на пленарном заседании Мажилиса 12 февраля 2025 года рассказал, как можно было бы расширить охват казахстанской молодежи высшим образованием, сообщает Zakon.kz.

Ислам Сункар в своем депутатском запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова заявил, что выделяемых государством грантов недостаточно, особенно для подготовки специалистов бакалавриата.

"Количество грантов охватывает в среднем лишь около 40% от общего числа выпускников школ. Например, в 2022 году было выдано 61 тыс. грантов, а по данным Национального бюро статистики, количество выпускников превысило в том же году 161 тыс. В 2023 году было выдано 73 тыс. грантов, более чем 168 тыс. выпускников. В этом году ожидается, что число выпускников школ достигнет рекордных 219 тыс., и им планируется выделить 79 тыс. грантов. Это составит всего 36% от общего числа", – сказал депутат.

По его словам, выходом из ситуации станет расширение спектра образовательных заказов и внедрение системы дифференцированных грантов по всем видам специальностей, где в зависимости от баллов, полученных на ЕНТ, будет выплачиваться 30, 50 и 70% от стоимости обучения.

Мажилисмен также предлагает пересмотреть условия предоставления образовательных кредитов.

"Лимит по таким кредитам в Казахстане составляет всего 5 млн тенге. Такая сумма неактуальна в нынешней ситуации, так как в нашей стране есть вузы, где стоимость одного учебного года начинается от 2 млн тенге. Еще одной проблемой этих кредитов является высокая процентная ставка, в среднем составляющая 20% годовых. Такие кредиты невыгодны для граждан... Рекомендуем правительству совместно с банками второго уровня разработать упрощенную программу образовательного кредитования с годовой ставкой вознаграждения не более 5% и лимитом кредитования до 10 млн тенге", – резюмировал депутат.

При этом парламентарий подчеркнул, что в Европе аналогичные кредиты выдаются по средней ставке 3-5%, а в США – 2-7%. В соседней России действует система льготного образовательного кредитования, по которой годовая процентная ставка составляет всего 3%. А в Узбекистане для детей-сирот и инвалидов 1 и 2 групп процентная ставка вообще не взимается. Тогда как для студентов из малообеспеченных семей 50% процентов по кредиту будут покрываться из Государственного фонда содействия занятости.

23 января 2025 года вице-министр науки и высшего образования Дархан Ахмед-Заки прокомментировал вопрос о законности продажи грантов через интернет.