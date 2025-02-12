#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
506.43
522.43
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
506.43
522.43
5.28
Общество

Грантов всем не хватит: депутат предложил реформировать систему поступления в вузы

Студенты, выпускники вузов, вручение дипломов, диплом о высшем образовании, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 14:18 Фото: pixabay
Депутат Ислам Сункар на пленарном заседании Мажилиса 12 февраля 2025 года рассказал, как можно было бы расширить охват казахстанской молодежи высшим образованием, сообщает Zakon.kz.

Ислам Сункар в своем депутатском запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова заявил, что выделяемых государством грантов недостаточно, особенно для подготовки специалистов бакалавриата.

"Количество грантов охватывает в среднем лишь около 40% от общего числа выпускников школ. Например, в 2022 году было выдано 61 тыс. грантов, а по данным Национального бюро статистики, количество выпускников превысило в том же году 161 тыс. В 2023 году было выдано 73 тыс. грантов, более чем 168 тыс. выпускников. В этом году ожидается, что число выпускников школ достигнет рекордных 219 тыс., и им планируется выделить 79 тыс. грантов. Это составит всего 36% от общего числа", – сказал депутат.

По его словам, выходом из ситуации станет расширение спектра образовательных заказов и внедрение системы дифференцированных грантов по всем видам специальностей, где в зависимости от баллов, полученных на ЕНТ, будет выплачиваться 30, 50 и 70% от стоимости обучения.

Мажилисмен также предлагает пересмотреть условия предоставления образовательных кредитов.

"Лимит по таким кредитам в Казахстане составляет всего 5 млн тенге. Такая сумма неактуальна в нынешней ситуации, так как в нашей стране есть вузы, где стоимость одного учебного года начинается от 2 млн тенге. Еще одной проблемой этих кредитов является высокая процентная ставка, в среднем составляющая 20% годовых. Такие кредиты невыгодны для граждан... Рекомендуем правительству совместно с банками второго уровня разработать упрощенную программу образовательного кредитования с годовой ставкой вознаграждения не более 5% и лимитом кредитования до 10 млн тенге", – резюмировал депутат.

При этом парламентарий подчеркнул, что в Европе аналогичные кредиты выдаются по средней ставке 3-5%, а в США – 2-7%. В соседней России действует система льготного образовательного кредитования, по которой годовая процентная ставка составляет всего 3%. А в Узбекистане для детей-сирот и инвалидов 1 и 2 групп процентная ставка вообще не взимается. Тогда как для студентов из малообеспеченных семей 50% процентов по кредиту будут покрываться из Государственного фонда содействия занятости.

23 января 2025 года вице-министр науки и высшего образования Дархан Ахмед-Заки прокомментировал вопрос о законности продажи грантов через интернет.

Мадина Мамырханова
Поделиться новостью
Читайте также
Генерал Мурат Кабденов: Каждый день, приходя с работы, давайте себе оценку!
Общество
14:40, Сегодня
Генерал Мурат Кабденов: Каждый день, приходя с работы, давайте себе оценку!
Что думают в ЕНПФ об отмене обязательных пенсионных взносов работодателей
Общество
14:25, Сегодня
Что думают в ЕНПФ об отмене обязательных пенсионных взносов работодателей
Голодные, но не игры: жители Актау устроили давку из-за бесплатного донера
Общество
14:21, Сегодня
Голодные, но не игры: жители Актау устроили давку из-за бесплатного донера
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: