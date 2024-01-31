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Транскаспийский международный транспортный маршрут создает точку роста

Транскаспийский международный транспортный маршрут создает точку роста Фото: Транскаспийский международный транспортный маршрут
Частный казахстанский оператор "PTC Cargo" представил свое видение развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

ТМТМ, или "Средний коридор" – это мультимодальный транспортный коридор, соединяющий Китай и Европу и привлекающий в последнее время повышенное внимание.

"Выгодное географическое положение Казахстана относительно маршрута ТМТМ дает все предпосылки для активного инвестирования в развитие транспортного коридора в регионе", – считает глава частного казахстанского оператора "PTC Cargo" Олжас Шилтерханов.

По его мнению, "настоящее геополитическое положение показывает нам острую необходимость развития всех альтернативных маршрутов транспортировки грузов всеми видами транспорта".

Транскаспийский международный транспортный маршрут создает точку роста

Фото: Транскаспийский международный транспортный маршрут

К таким же выводам пришли в своем недавнем исследовании "Средний торгово-транспортный коридор" и специалисты Всемирного банка.

"Сложившаяся геополитическая ситуация повысила интерес к ТМТМ как к трансконтинентальному торговому маршруту. При этом с торгово-экономической точки зрения, ТМТМ в первую очередь позволяет диверсифицировать торговые маршруты и улучшить транспортную доступность для Азербайджана, Грузии и Казахстана", – говорится в исследовании.

Аналитики ВБ отмечают, что "в сценарии, предусматривающем повышение операционной эффективности ТМТМ, ожидается, что к 2030 году объем перевозок по СК через Каспийское море по сравнению с 2021 годом увеличится в три раза и составит 11 млн тонн". По их данным, из общего объема перевозок по Каспийскому морю около 4 млн тонн будут обусловлены прогнозируемым спросом на контейнерные перевозки.

"Как мы знаем, по маршруту существует возможность перевозить до 10 млн тонн грузов в год, в том числе до 200 тыс. контейнеров в направлении стран Европы. Это колоссальная цифра для транзита, учитывая существующую инфраструктуру на данном участке", – оценивает ситуацию глава PTC Cargo.

Он отмечает, что создание оператора ТМТМ, устранение узких мест, расширение портовой и железнодорожной инфраструктуры – все это положительно влияет на качество оказываемых услуг и сокращает сроки перевозки.

Транскаспийский международный транспортный маршрут создает точку роста

Фото: Транскаспийский международный транспортный маршрут

Но, по его убеждению, "совершенствование механизмов взаимодействия между государственными и частными компаниями позволит ускорить решение инфраструктурных проблем".

Олжас Шилтерханов полагает, что "реализация инфраструктурных проектов частным бизнесом помогает оптимизировать сроки и качественно повысить привлекательность маршрута и всего логистического процесса".

Важным условием повышения эффективности и пропускной способности ТМТМ в ВБ считают необходимость "совершенствовать инфраструктуру и оборудование на протяжении коридора, четко определив приоритеты". Хотя страны, по территории которых проходит коридор, приняли и реализуют "Дорожную карту", призванную увеличить его мощность. Вместе с тем авторы доклада полагают, что имеется ряд вопросов, требующих рассмотрения в приоритетном порядке, так как они несут особые риски. Речь идет о связи между железной дорогой и морскими портами, закупке определенных видов оборудования для повышения операционной эффективности, решении проблем, связанных с зависимостью работы портов от погодных условий.

"Мы уверены, что грузопоток по маршруту с каждым годом будет увеличиваться, и расширение инфраструктуры будет иметь ключевую роль", – утверждает Олжас Шилтерханов и в качестве примера приводит опыт собственной компании.

Как ранее уже сообщалось, в 2023 году группой компаний РТС Holding начата реализация проекта по строительству терминала в городе Поти.

Строительство припортового терминала станет первым казахстанским инфраструктурным проектом, реализуемым в Поти, одном из крупнейших портов Грузии, который является опорной точкой на маршруте ТМТМ, что важно для казахстанских предприятий. А реализация данного проекта позволит формировать контейнерные поезда по маршруту, а также оказывать различные терминальные услуги по перетарке сухих грузов и хранению контейнеров.

Общий объем инвестиций составит более 20 млн долл. США. Мощность терминала на 1-м этапе составит 80 000 ДФЭ с возможностью увеличения до 250 000 ДФЭ в год. Срок окончания строительства намечен на август текущего года, но при этом компания уже активно использует порт Поти для перевозок контейнерных грузов из Европы в Центральную Азию.

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