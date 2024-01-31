Транскаспийский международный транспортный маршрут создает точку роста

Частный казахстанский оператор "PTC Cargo" представил свое видение развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

ТМТМ, или "Средний коридор" – это мультимодальный транспортный коридор, соединяющий Китай и Европу и привлекающий в последнее время повышенное внимание.

"Выгодное географическое положение Казахстана относительно маршрута ТМТМ дает все предпосылки для активного инвестирования в развитие транспортного коридора в регионе", – считает глава частного казахстанского оператора "PTC Cargo" Олжас Шилтерханов.

По его мнению, "настоящее геополитическое положение показывает нам острую необходимость развития всех альтернативных маршрутов транспортировки грузов всеми видами транспорта".

Фото: Транскаспийский международный транспортный маршрут

К таким же выводам пришли в своем недавнем исследовании "Средний торгово-транспортный коридор" и специалисты Всемирного банка.

"Сложившаяся геополитическая ситуация повысила интерес к ТМТМ как к трансконтинентальному торговому маршруту. При этом с торгово-экономической точки зрения, ТМТМ в первую очередь позволяет диверсифицировать торговые маршруты и улучшить транспортную доступность для Азербайджана, Грузии и Казахстана", – говорится в исследовании.

Аналитики ВБ отмечают, что "в сценарии, предусматривающем повышение операционной эффективности ТМТМ, ожидается, что к 2030 году объем перевозок по СК через Каспийское море по сравнению с 2021 годом увеличится в три раза и составит 11 млн тонн". По их данным, из общего объема перевозок по Каспийскому морю около 4 млн тонн будут обусловлены прогнозируемым спросом на контейнерные перевозки.

"Как мы знаем, по маршруту существует возможность перевозить до 10 млн тонн грузов в год, в том числе до 200 тыс. контейнеров в направлении стран Европы. Это колоссальная цифра для транзита, учитывая существующую инфраструктуру на данном участке", – оценивает ситуацию глава PTC Cargo.

Он отмечает, что создание оператора ТМТМ, устранение узких мест, расширение портовой и железнодорожной инфраструктуры – все это положительно влияет на качество оказываемых услуг и сокращает сроки перевозки.

Фото: Транскаспийский международный транспортный маршрут

Но, по его убеждению, "совершенствование механизмов взаимодействия между государственными и частными компаниями позволит ускорить решение инфраструктурных проблем".

Олжас Шилтерханов полагает, что "реализация инфраструктурных проектов частным бизнесом помогает оптимизировать сроки и качественно повысить привлекательность маршрута и всего логистического процесса".

Важным условием повышения эффективности и пропускной способности ТМТМ в ВБ считают необходимость "совершенствовать инфраструктуру и оборудование на протяжении коридора, четко определив приоритеты". Хотя страны, по территории которых проходит коридор, приняли и реализуют "Дорожную карту", призванную увеличить его мощность. Вместе с тем авторы доклада полагают, что имеется ряд вопросов, требующих рассмотрения в приоритетном порядке, так как они несут особые риски. Речь идет о связи между железной дорогой и морскими портами, закупке определенных видов оборудования для повышения операционной эффективности, решении проблем, связанных с зависимостью работы портов от погодных условий.

"Мы уверены, что грузопоток по маршруту с каждым годом будет увеличиваться, и расширение инфраструктуры будет иметь ключевую роль", – утверждает Олжас Шилтерханов и в качестве примера приводит опыт собственной компании.

Как ранее уже сообщалось, в 2023 году группой компаний РТС Holding начата реализация проекта по строительству терминала в городе Поти.

Строительство припортового терминала станет первым казахстанским инфраструктурным проектом, реализуемым в Поти, одном из крупнейших портов Грузии, который является опорной точкой на маршруте ТМТМ, что важно для казахстанских предприятий. А реализация данного проекта позволит формировать контейнерные поезда по маршруту, а также оказывать различные терминальные услуги по перетарке сухих грузов и хранению контейнеров.

Общий объем инвестиций составит более 20 млн долл. США. Мощность терминала на 1-м этапе составит 80 000 ДФЭ с возможностью увеличения до 250 000 ДФЭ в год. Срок окончания строительства намечен на август текущего года, но при этом компания уже активно использует порт Поти для перевозок контейнерных грузов из Европы в Центральную Азию.