Глобальный транзит: итоги заседания Транскаспийского международного транспортного маршрута в Болгарии
Рабочая группа Международной ассоциации "Транскаспийский международный транспортный маршрут" (ТМТМ) является постоянным рабочим органом ассоциации, который занимается координацией и развитием Среднего коридора. Начав свою активную деятельность в 2017 году, ассоциация объединяет 11 стран и 26 ведущих компаний, включая железнодорожные администрации, порты, судоходные и логистические предприятия.
Мероприятие объединило ведущих экспертов и руководителей транспортно-логистической отрасли для выработки стратегических решений, направленных на развитие ТМТМ.
Члены Рабочей группы провели анализ отчета об объемах перевозок грузов по маршруту ТМТМ за первые восемь месяцев 2026 года, отметив устойчивую динамику роста и высокую востребованность коридора на международной арене. Особое место в дискуссии заняло обсуждение новых регуляторных механизмов, призванных вывести контейнерные перевозки на новый уровень эффективности и надежности. В частности, стороны рассмотрели проекты важнейших документов: Соглашения о взаимодействии и мерах ответственности при организации перевозок грузов в составе контейнерных поездов с использованием специализированных судов, а также Соглашения об обеспечении гарантированной загрузки этих контейнерных судов.
Комплексный подход к развитию коридора также затронул общие актуальные вопросы транспортировки грузов и формирование конкурентоспособной тарифной политики. Эксперты рассмотрели планы по тарифным ставкам на 2027 год на перевозки генеральных грузов и контейнеров, стремясь создать максимально привлекательные коммерческие условия для грузоотправителей.
Участники также обсудили текущие вопросы, решение которых направлено на развитие перевозок по маршруту, в частности увеличение контейнерного транзита из Китая по ТМТМ до 600 поездов в 2026 году и до 800-1 000 поездов в 2027 году, привлечение дополнительного морского флота на маршрут, функционирование причалов в морских портах Каспийского моря.
Также делегаты обменялись мнениями по ряду операционных вопросов, подтвердив общую нацеленность на синергию, цифровизацию процессов и укрепление бесшовного, безопасного и высокотехнологичного транспортного коридора между Азией и Европой.
Справочно:
По итогам восьми месяцев 2026 года объем транзитных перевозок по ТМТМ составил 44,2 тыс. ДФЭ (в т.ч. 419 контейнерных поездов из Китая). По сравнению с аналогичным периодом 2025 года объем перевозок в контейнерах вырос на 58%, а количество контейнерных поездов – на 84%. За восемь месяцев 2025 года было перевезено 28 тыс. ДФЭ, 228 контейнерных поездов.
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