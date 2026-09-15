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Пресс-релизы

Глобальный транзит: итоги заседания Транскаспийского международного транспортного маршрута в Болгарии

заседание ТМТМ, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 11:06 Фото: АО "КТЖ"
Делегация АО "НК "ҚТЖ" во главе с заместителем председателя правления АО "НК "ҚТЖ" Ерланом Койшибаевым приняла участие на заседании Рабочей группы по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) в Болгарии, сообщает Zakon.kz.

Рабочая группа Международной ассоциации "Транскаспийский международный транспортный маршрут" (ТМТМ) является постоянным рабочим органом ассоциации, который занимается координацией и развитием Среднего коридора. Начав свою активную деятельность в 2017 году, ассоциация объединяет 11 стран и 26 ведущих компаний, включая железнодорожные администрации, порты, судоходные и логистические предприятия.

Мероприятие объединило ведущих экспертов и руководителей транспортно-логистической отрасли для выработки стратегических решений, направленных на развитие ТМТМ.

Зампредседателя правления АО "НК "ҚТЖ" Ерлан Койшибаев, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 11:06

Фото: АО "КТЖ"

Члены Рабочей группы провели анализ отчета об объемах перевозок грузов по маршруту ТМТМ за первые восемь месяцев 2026 года, отметив устойчивую динамику роста и высокую востребованность коридора на международной арене. Особое место в дискуссии заняло обсуждение новых регуляторных механизмов, призванных вывести контейнерные перевозки на новый уровень эффективности и надежности. В частности, стороны рассмотрели проекты важнейших документов: Соглашения о взаимодействии и мерах ответственности при организации перевозок грузов в составе контейнерных поездов с использованием специализированных судов, а также Соглашения об обеспечении гарантированной загрузки этих контейнерных судов.

Комплексный подход к развитию коридора также затронул общие актуальные вопросы транспортировки грузов и формирование конкурентоспособной тарифной политики. Эксперты рассмотрели планы по тарифным ставкам на 2027 год на перевозки генеральных грузов и контейнеров, стремясь создать максимально привлекательные коммерческие условия для грузоотправителей.

заседание ТМТМ, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 11:06

Фото: АО "КТЖ"

Участники также обсудили текущие вопросы, решение которых направлено на развитие перевозок по маршруту, в частности увеличение контейнерного транзита из Китая по ТМТМ до 600 поездов в 2026 году и до 800-1 000 поездов в 2027 году, привлечение дополнительного морского флота на маршрут, функционирование причалов в морских портах Каспийского моря.

Также делегаты обменялись мнениями по ряду операционных вопросов, подтвердив общую нацеленность на синергию, цифровизацию процессов и укрепление бесшовного, безопасного и высокотехнологичного транспортного коридора между Азией и Европой.

Справочно:

По итогам восьми месяцев 2026 года объем транзитных перевозок по ТМТМ составил 44,2 тыс. ДФЭ (в т.ч. 419 контейнерных поездов из Китая). По сравнению с аналогичным периодом 2025 года объем перевозок в контейнерах вырос на 58%, а количество контейнерных поездов – на 84%. За восемь месяцев 2025 года было перевезено 28 тыс. ДФЭ, 228 контейнерных поездов.

Партнерский материал

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Айсулу Омарова
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