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Глава Нацбанка: Мы стоим на пороге больших возможностей и серьезных вызовов

Глава Нацбанка: Мы стоим на пороге больших возможностей и серьезных вызовов Фото: НБК РК
Национальный Банк Казахстана провел панельную сессию по теме "Digital Finance: инфраструктура, регулирование и приоритеты" в рамках Международного цифрового форума Digital Almaty-2024: "Индустрия Х: цифровая эволюция будущего", сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы НБК, обращаясь к участникам панельной сессии, председатель Нацбанка Тимур Сулейменов отметил успехи в обеспечении роста безналичной экономики, развитии цифровых банковских сервисов, финансовых и государственных услуг.

"Он остановился на вызовах и задачах в сфере цифровизации финансового рынка. Он отметил важность и значимость построения Национальной цифровой финансовой инфраструктуры для дальнейшего эффективного развития финансовой индустрии Казахстана, а также рассказал о проведенной работе по реализации проекта Цифровой тенге, по запуску платформы Open API и Антифрод-центра", – говорится в сообщении.

Тимур Сулейменов подчеркнул, что сотрудничество между государством, бизнесом и финансовым сектором играет важную роль для создания устойчивой и безопасной финансовой системы.

Ключевым принципом цифровой финансовой инфраструктуры должен стать равный доступ для всех участников рынка и равные возможности. В ее основе лежит "человекоцентричная" модель, заявил глава регулятора.

"Мы стоим на пороге больших возможностей и серьезных вызовов, и только совместными усилиями мы сможем добиться, чтобы цифровизация служила интересам экономического роста, социального прогресса и благополучия каждого человека. Мы должны стремиться к тому, чтобы Казахстан был не только в курсе последних технологических трендов, но и играл активную роль в их формировании на мировой арене", – отметил председатель Нацбанка.

В ходе панельной сессии также поднимались вопросы цифровизации надзора и регулирования финрынка, использования искусственного интеллекта в финтехе, а также создание благоприятной регуляторной среды для развития финтех и инноваций на казахстанском финансовом рынке.

Ранее Нацбанк сделал заявление по детским выплатам. В пресс-службе Национального банка уточнили, что по программе "Национальный фонд – детям" в Единый национальный пенсионный фонд начислены первые целевые требования (детям в возрасте до 18 лет) и поступили первые целевые накопления на целевые накопительные счета (детям, которым в 2024 году исполняется 18 лет).

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