Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

ИИН впервые получили 7 тысяч новорожденных казахстанцев

ИИН впервые получили 7 тысяч новорожденных казахстанцев Фото: pxhere
Более 7 тысяч Индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) получили новорожденные в Казахстане. О внедрении механизма присвоения ИИН детям при рождении и его положительных эффектах рассказали Zakon.kz в пресс-службе Министерства внутренних дел.

По данным ведомства, с июня 2023 года МВД совместно с министерствами цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, юстиции, здравоохранения, труда и социальной защиты населения запущен новый пилотный проект по присвоению детям индивидуального идентификационного номера сразу после рождения.

Как уточнили в МВД, на сегодня сгенерировано более 7 тысяч ИИН новорожденным детям.

"Если раньше ИИН ребенку присваивался только при обращении родителей в органы РАГС за получением свидетельства о рождении – нередко по истечению длительного времени. То теперь ИИН ребенку будет присваиваться сразу после рождения в проактивном формате, то есть до выдачи свидетельства о рождении и присвоения ФИО".Пресс-служба МВД РК

Кроме того, учитывая, что при новом механизме присвоение ИИН ребенку осуществляется автоматически в роддоме при формировании медицинского свидетельства о рождении с одновременным отображением в информационных системах госорганов факта его рождения, это обеспечит прозрачность процесса и позволит исключить возможные случаи торговли детьми.

В МВД также добавили, что данное новшество позволит вести не только полный учет новорожденных, но и вывести оказание государственных услуг на новый уровень, тем самым повышая осведомленность граждан о принимаемых государством действиях, положенных мерах государственной поддержки и услугах.

Так, при присвоении ИИН ребенку сведения из информационных систем госорганов будут поступать в государственные базы данных "Физические лица" и родителям не потребуется обращаться в какие-либо структуры, так как система автоматически начнет сопровождение и подготовку документов для оказания комплекса госуслуг, в их числе – "получение пособий на рождение ребенка и по уходу за ребенком".

В последующем система будет оповещать родителей о возможностях подготовки детей в дошкольных и школьных учреждениях, предоставляя данные и аналитику по действующим учреждениям и частным лицам, вовлеченных в этот процесс.

Материал по теме

Правила формирования ИИН и БИН утвердили в Казахстане

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь в родильных домах республики родился 191 малыш, из них 101 мальчик и 90 девочек. Самое большое количество новорожденных, родившихся в праздничную ночь, зарегистрировано в Туркестанской области – 38, на втором месте – Шымкент, где родились 23 малыша, и в Алматы 22 семьи отметили пополнение.

Читайте также

Новый праздник впервые отмечают в Казахстане
Новый праздник впервые отмечают в Казахстане
Бакытжан Сагинтаев стал новым председателем коллегии ЕЭК
Бакытжан Сагинтаев стал новым председателем коллегии ЕЭК
Как обстоят дела с аккредитацией иностранных СМИ в США
Как обстоят дела с аккредитацией иностранных СМИ в США
Анастасия Московчук
МВД РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Отток военнослужащих растет в Казахстане: в Минобороны озвучили причины
Отток военнослужащих растет в Казахстане: в Минобороны озвучили причины
Скандал разгорелся на одном из рынков Алматы
Скандал разгорелся на одном из рынков Алматы
Казахстанская боксерша Ангелина Лукас завоевала титул чемпионки мира
Казахстанская боксерша Ангелина Лукас завоевала титул чемпионки мира
Священная семерка: Димаш Кудайберген выступил с обращением
Священная семерка: Димаш Кудайберген выступил с обращением
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: