ИИН впервые получили 7 тысяч новорожденных казахстанцев

Более 7 тысяч Индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) получили новорожденные в Казахстане. О внедрении механизма присвоения ИИН детям при рождении и его положительных эффектах рассказали Zakon.kz в пресс-службе Министерства внутренних дел.

По данным ведомства, с июня 2023 года МВД совместно с министерствами цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, юстиции, здравоохранения, труда и социальной защиты населения запущен новый пилотный проект по присвоению детям индивидуального идентификационного номера сразу после рождения.

Как уточнили в МВД, на сегодня сгенерировано более 7 тысяч ИИН новорожденным детям.

"Если раньше ИИН ребенку присваивался только при обращении родителей в органы РАГС за получением свидетельства о рождении – нередко по истечению длительного времени. То теперь ИИН ребенку будет присваиваться сразу после рождения в проактивном формате, то есть до выдачи свидетельства о рождении и присвоения ФИО". Пресс-служба МВД РК

Кроме того, учитывая, что при новом механизме присвоение ИИН ребенку осуществляется автоматически в роддоме при формировании медицинского свидетельства о рождении с одновременным отображением в информационных системах госорганов факта его рождения, это обеспечит прозрачность процесса и позволит исключить возможные случаи торговли детьми.

В МВД также добавили, что данное новшество позволит вести не только полный учет новорожденных, но и вывести оказание государственных услуг на новый уровень, тем самым повышая осведомленность граждан о принимаемых государством действиях, положенных мерах государственной поддержки и услугах.

Так, при присвоении ИИН ребенку сведения из информационных систем госорганов будут поступать в государственные базы данных "Физические лица" и родителям не потребуется обращаться в какие-либо структуры, так как система автоматически начнет сопровождение и подготовку документов для оказания комплекса госуслуг, в их числе – "получение пособий на рождение ребенка и по уходу за ребенком".

В последующем система будет оповещать родителей о возможностях подготовки детей в дошкольных и школьных учреждениях, предоставляя данные и аналитику по действующим учреждениям и частным лицам, вовлеченных в этот процесс.

Материал по теме Правила формирования ИИН и БИН утвердили в Казахстане

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь в родильных домах республики родился 191 малыш, из них 101 мальчик и 90 девочек. Самое большое количество новорожденных, родившихся в праздничную ночь, зарегистрировано в Туркестанской области – 38, на втором месте – Шымкент, где родились 23 малыша, и в Алматы 22 семьи отметили пополнение.