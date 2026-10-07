Можно сменить имя, но не ИИН: МВД обратилось к казахстанцам

В Министерстве внутренних дел (МВД) разъяснили, можно ли изменить индивидуальный идентификационный номер (ИИН) в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Такое важное уточнение ведомство опубликовало сегодня, 7 октября 2026 года, из-за распространяемой информации в социальных сетях о якобы возможности изменения ИИН.

Как отмечают в МВД, казахстанцы вправе изменить фамилию, имя, отчество и другие персональные данные, обратившись в уполномоченные органы в соответствии с требованиями законодательства.

"Однако ИИН присваивается один раз и изменению не подлежит". Пресс-служба МВД РК

5 октября министр внутренних дел Ержан Саденов доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о криминогенной ситуации в стране и ходе реализации его поручений по обеспечению общественной безопасности и правопорядка.