Можно сменить имя, но не ИИН: МВД обратилось к казахстанцам
Фото: Zakon.kz
В Министерстве внутренних дел (МВД) разъяснили, можно ли изменить индивидуальный идентификационный номер (ИИН) в Казахстане, сообщает Zakon.kz.
Такое важное уточнение ведомство опубликовало сегодня, 7 октября 2026 года, из-за распространяемой информации в социальных сетях о якобы возможности изменения ИИН.
Как отмечают в МВД, казахстанцы вправе изменить фамилию, имя, отчество и другие персональные данные, обратившись в уполномоченные органы в соответствии с требованиями законодательства.
"Однако ИИН присваивается один раз и изменению не подлежит".Пресс-служба МВД РК
5 октября министр внутренних дел Ержан Саденов доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о криминогенной ситуации в стране и ходе реализации его поручений по обеспечению общественной безопасности и правопорядка.
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