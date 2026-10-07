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Общество

Можно сменить имя, но не ИИН: МВД обратилось к казахстанцам

Удостоверение личности гражданина РК, цифровые документы , фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 17:00 Фото: Zakon.kz
В Министерстве внутренних дел (МВД) разъяснили, можно ли изменить индивидуальный идентификационный номер (ИИН) в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Такое важное уточнение ведомство опубликовало сегодня, 7 октября 2026 года, из-за распространяемой информации в социальных сетях о якобы возможности изменения ИИН.

Как отмечают в МВД, казахстанцы вправе изменить фамилию, имя, отчество и другие персональные данные, обратившись в уполномоченные органы в соответствии с требованиями законодательства.

"Однако ИИН присваивается один раз и изменению не подлежит".Пресс-служба МВД РК

5 октября министр внутренних дел Ержан Саденов доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о криминогенной ситуации в стране и ходе реализации его поручений по обеспечению общественной безопасности и правопорядка.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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