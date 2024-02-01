Вице-министр просвещения Наталья Жумадильдаева в кулуарах Сената 1 февраля сообщила, что отдельный предмет "Сексуальное воспитание" в школах вводить не планируют, передает Zakon.kz.

Она считает, что о таких вещах ребенку в первую очередь должны донести родители. А в школе эту тему могут объяснить на уроках биологии и классных часах.

"Но вводить предмет прямой нормой на сегодня мы просто не можем. Я не говорила, что я на откуп родителям отдаю. Мы говорим о том, что когда ребенку будет недостаточно того материала, который он узнает через предметы, от классного руководителя и психолога, социального педагога школы и родителя, то у нас есть специальные центры поддержки, куда ребенок может прийти, анонимно задать вопрос, позвонить в call-центр и получить требуемый ответ". Наталья Жумадильдаева

Журналисты поинтересовались, считает ли она это достаточным, учитывая, факты насилия над школьниками, в том числе последний – групповое изнасилование восьмиклассницы учащимися.

"Мы будем работать в дальнейшем направлении. В первую очередь профилактические работы будут направлены на работу с родителями, каким образом они должны готовить своих детей к социальному взрослению". Наталья Жумадильдаева

Последним аргументом против введения отдельного предмета "Сексуальное воспитание" вице-министр назвала и так перегруженную школьную программу.

"У нас уже недельная нагрузка значительно превышает нормы стран ОЭСР. Введение дополнительных предметов будет нарушением здоровья ребенка, в том числе и ментального". Наталья Жумадильдаева

Она не считает, что именно несовершенства системы образования являются причиной плохого сексуального воспитания у детей.

"Вопрос вообще не идет о том, где и чья доля ответственности. Кто больше виноват, кто в меньшей степени виноват. Есть вопрос, что у нас, к сожалению, есть случаи насилия в отношении несовершеннолетних детей. Вопрос о взаимодействии и неперенесении доли ответственности с одних плеч на другие. Но у каждого участника образовательного процесса ребенок – родитель – школа есть свои обязанности. Мы их должны совокупно вместе выполнять, тогда многие вопросы будут решаться. Если у нас это происходит (факты насилия. – Прим. ред.), никто в полной мере не выполняет свои обязанности. Ни ребенок, ни родитель, ни школа". Наталья Жумадильдаева

29 января 2024 года стало известно, что в Астане школьники изнасиловали ученицу восьмого класса. В столичном департаменте полиции сообщили, что по данному факту полицейскими начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 121 ("Насильственные действия сексуального характера") УК РК.

