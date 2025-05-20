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Общество

Планируется ли вводить уроки сексуального просвещения в школах Казахстана

Школьник, школьники, ученик, ученики, ученики старших классов, школа, школы, старшеклассники, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 12:32 Фото: Zakon.kz
Министр просвещения Гани Бейсембаев на брифинге в правительстве 20 мая 2025 года ответил на вопрос, пришло ли время вводить уроки сексуального воспитания в казахстанских школах в связи с рядом вопиющих случаев, произошедших в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

Гани Бейсембаев кратко заявил, что в школах Казахстана не планируется вводить уроки сексуального просвещения.

"Я думаю, что в первую очередь правильно будет повышать родительскую ответственность – так было всегда. Подобные вещи воспитывались в семье. Поэтому мы специально открыли центры педагогической поддержки родителей. Мною было поручено, чтобы там максимально работали психологи и просвещали родителей: как нужно обращаться с детьми, как нужно их воспитывать. Самое верное, продуктивное и эффективное решение – это когда родитель берет на себя ответственность и занимается этим. Конечно, школа ответственности не избегает, но перекладывать ее полностью на школу, я думаю, будет не совсем правильно. Школа не отказывается. Мы в рамках программы "Біртұтас тәрбие" проводим соответствующие мероприятия, но не в том прямом смысле, как вы сейчас выразились", – ответил министр.

По его мнению, именно родители должны брать на себя основную роль в этом вопросе, а школа готова оказывать им всестороннюю поддержку.

Ранее Олжас Бектенов обратился ко всем родителям Казахстана.

Стоит отметить, что за 5 лет в Казахстане выявили 12 тыс. случаев подростковой беременности.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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