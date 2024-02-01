Школьников Шымкента перевели на дистанционное обучение
Фото: primeminister.kz
Управление образования Шымкента предупредило о том, что 2 февраля ученики 0-8 классов будут обучаться удаленно, сообщает Zakon.kz.
По данным ведомства, такое решение приняли из-за ухудшения погодных условий.
"Сообщаем, что 2 февраля 2024 года учащиеся 0-8 классов из-за плохой погоды в Шымкенте будут обучаться дистанционно. Учащиеся 9-11 классов традиционно будут посещать школу (офлайн)", – говорится в сообщении управления в Instagram.
Ранее сообщалось, что в Астане и 13 областях страны на 2 февраля объявлено штормовое предупреждение.
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