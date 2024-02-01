Школьников Шымкента перевели на дистанционное обучение

Фото: primeminister.kz

Управление образования Шымкента предупредило о том, что 2 февраля ученики 0-8 классов будут обучаться удаленно, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: