В Мангистау земельные участки вдоль моря на 1,1 млрд тенге вернули государству

Фото: pixabay

Мерами прокурорского надзора за неосвоение земель возвращены государству 3 участка в Каракиянском районе, находящиеся вдоль побережья Каспийского моря, общей площадью 696,8 га и кадастровой стоимостью 1,1 млрд тенге, которые не осваивались с 2007 года, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: