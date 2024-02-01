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Законодательство РК

В Мангистау земельные участки вдоль моря на 1,1 млрд тенге вернули государству

вернули земли в Актау Фото: pixabay
Мерами прокурорского надзора за неосвоение земель возвращены государству 3 участка в Каракиянском районе, находящиеся вдоль побережья Каспийского моря, общей площадью 696,8 га и кадастровой стоимостью 1,1 млрд тенге, которые не осваивались с 2007 года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Лада" со ссылкой на прокуратуру Мангистауской области, в ходе анализа ведомство выявило 61 факт самозахвата государственных земельных участков в границах города Актау.

Также сотрудники надзорного ведомства выявили 57 крестьянских хозяйств по области, которые нерационально использовали земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью 44 850 га.

"Установлено, что количество сельскохозяйственных животных не соответствовало предельно допустимой норме нагрузки (меньше на 20%) на общую площадь пастбищ, таким образом, земельные участки фактически не использовались. По всем нарушениям, в целях возврата в государственную собственность земельных участков и привлечения к административной ответственности виновных лиц, прокуратурой области внесен акт прокурорского надзора. Работа в данном направлении продолжается", – рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что землю стоимостью 218 млн тенге вернули государству в Кызылординской области.

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