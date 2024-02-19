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Законодательство РК

Достопримечательность вдоль Каспия за 30 млрд вернули государству

Более 3 тыс. га земли побережья Каспия вернули государству Фото: pxhere
Прокуратура Мангистауской области выявила факт незаконного предоставления земельного участка площадью 3,4 тыс. га вдоль побережья Каспийского моря частному лицу, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении прокуратуры за 19 февраля 2024 года сказано, что этот участок, известный как Коса Кендерли, является одной из ключевых достопримечательностей региона, где протяженность залива с юго-востока на северо-запад составляет 23 километра.

В 2007 году участок был продан АО "Мангистаумунайгаз" для строительства оздоровительного комплекса за 3,1 млрд тенге и в последующем перепродан ТОО "Гелиос" за 3,3 млрд тенге.

"Анализом установлено, что данная земля со стороны МИО предоставлена незаконно, в нарушении требований Земельного Кодекса РК. В частности, выявлено, что заседание земельной комиссии не проводилось, также отсутствовал землеустроительный проект на земельный участок".Пресс-служба прокуратуры Мангистауской области

Тем самым, нарушен общий порядок предоставления земельного участка (статья 43 Земельного кодекса).

На основании акта надзора прокуратуры области, уполномоченным органом внесен иск в суд о признании договоров купли-продажи недействительными.

"Решением экономического суда исковые требования удовлетворены в полном объеме (не вступило в законную силу). Кадастровая стоимость земельного участка на сегодняшний день превышает 30 млрд тенге".Пресс-служба прокуратуры Мангистауской области

Ранее сообщалось, что в Алматинской области плотину на озере Иссык вернули в государственную собственность.

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