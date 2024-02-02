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В Казахстане на 70% увеличились продажи сигарет

В Казахстане на 70% увеличились продажи сигарет Фото: despositphotos
О результатах своего исследования сообщило мониторинговое агентство Energyprom.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики Казахстана.

В период с января по ноябрь 2023 года объем реализации сигарет и папирос на внутреннем рынке вырос сразу на 68,7%, достигнув 29,4 млрд единиц. Следует отметить, что увеличение объемов продаж сигарет наблюдается уже не первый год, приближаясь к уровням 2011-2012 годов.

Как отмечалось в октябре 2023 года в inbusiness.kz со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики, доля курящего населения в Казахстане составила 19,4%, что эквивалентно почти 3,9 миллиона курильщиков. Этот показатель свидетельствует о значительном росте по сравнению с предыдущими данными.

Результаты Глобального опроса взрослого населения о потреблении табака (GATS) за 2019 год указывают, что за почти пятилетний период этот показатель вырос на 1 миллион курильщиков. При этом общее число потребителей табачных изделий в 2019 году составило 2,8 миллиона взрослых. Необходимо отметить, что количество потребителей табака оставалось почти неизменным в период с 2014 по 2019 год, составляя 2,8 миллиона курильщиков. В процентном выражении можно наблюдать небольшое снижение, которое объясняется приростом населения в Казахстане в тот период.

Несмотря на относительно стабильные тенденции в течение нескольких лет, резкое увеличение продаж сигарет в текущем году становится заметным явлением. Одним из предполагаемых факторов такого роста является введение запрета на вейпы.

Напомним, недавно Мажилис принял решение о запрете ввоза, производства и продажи вейпов, а за оборот этих изделий может грозить уголовная ответственность. Документ ожидает рассмотрения в Сенате и последующей подписи президента Касым-Жомарта Токаева.

Таким образом, под запрет попали вейпы, и, как отмечают на сайте мониторингового агентства Energyprom, они выступают как "конкуренты "обычных" табачных изделий".

Тем не менее международные исследования свидетельствуют о том, что вейпы представляют собой менее вредную альтернативу сигаретам: отсутствие продуктов горения снижает риск развития рака, легочных и сердечно-сосудистых заболеваний. Эти выводы подтверждаются обширным исследованием Королевского колледжа Лондона – одного из самых подробных анализов о влиянии электронных сигарет на организм. Работа основана на более чем 400 опубликованных исследованиях.

Из результатов научного труда следует, что использование электронных сигарет в течение непродолжительного периода времени является по меньшей мере на 95% безопаснее, чем курение традиционных сигарет. Это обусловлено тем, что основной вред, наносимый курением, связан с продуктами горения, образующимися при сжигании табака и проникающими в организм курильщика вместе с дымом. Следовательно, отсутствие дыма значительно снижает уровень вреда.

В качестве подтверждения данного тезиса ученые предоставляют существенно сниженные показатели риска развития рака, а также респираторных, сердечно-сосудистых и ряда других заболеваний.

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