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Общество

Индекс старения увеличился в Казахстане

Перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 15:00 Фото: Zakon.kz
В Бюро национальной статистики проинформировали, что индекс старения в Казахстане за год увеличился на 1,6 процентных пункта, сообщает Zakon.kz.

Соответствующие статданные были опубликованы сегодня, 10 апреля 2025 года, в Telegram-канале бюро:

"В 2024 году индекс старения в Казахстане составил 31,1, что на 1,6 процентных пункта выше по сравнению с предыдущим годом (29,5 в 2023 году). Это означает, что на каждые 100 детей в возрасте от 0 до 15 лет приходится 31,1 человек в возрасте 65 лет и старше".

В разрезе регионов самый высокий уровень зафиксирован в Северо-Казахстанской области – 78,1, далее следуют Восточно-Казахстанская (76) и Костанайская области (66,4).

Наименьший индекс старения в Мангистауской области, где на 100 детей приходится 15,2 гражданина старше 65 лет. Также низкие значения зафиксированы в Туркестанской области (15,9) и Шымкенте (16,1).

"Индекс старения в городской местности выше, чем в сельской, – 33,4 и 27,5 соответственно", – отметили в бюро.

Индекс старения – показатель возрастного состава населения, характеризующий число лиц пожилого возраста на 100 детей. Рассчитывается как отношение численности населения в возрасте 65 лет и старше к численности населения в возрасте 0-14 лет.

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, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 15:00
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Ранее в Бюро национальной статистики предоставили новые данные о численности населения Казахстана. По состоянию на 1 марта 2025 года в стране проживало 20 316 155 человек (горожане – 12 813 769, сельские жители – 7 502 386).

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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