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Снег с метелью: какой будет погода 4 февраля

Снег с метелью: какой будет погода 4 февраля Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на воскресенье, 4 февраля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

"На большую часть территории Казахстана будет оказывать влияние циклон, с центром над Самарой, и свяанные с ним атмосферные фронты – ожидается снег с метелью, на западе страны пройдут осадки в виде дождя и снега", – говорится в сообщении.

По РК ожидаются туман, усиление ветра, на западе – гололед.

Ранее сообщалось, что в 14 областях и Астане объявили штормовое предупреждение. 

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