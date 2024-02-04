Снег с метелью: какой будет погода 4 февраля
Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на воскресенье, 4 февраля 2024 года, сообщает Zakon.kz.
"На большую часть территории Казахстана будет оказывать влияние циклон, с центром над Самарой, и свяанные с ним атмосферные фронты – ожидается снег с метелью, на западе страны пройдут осадки в виде дождя и снега", – говорится в сообщении.
По РК ожидаются туман, усиление ветра, на западе – гололед.
Ранее сообщалось, что в 14 областях и Астане объявили штормовое предупреждение.
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