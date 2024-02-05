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Метель и гололед: какой будет погода 5 февраля

Метель и гололед: какой будет погода 5 февраля Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на понедельник, 5 февраля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

"На большую часть территории Казахстана будет оказывать влияние циклон, с центром над Москвой и связанные с ним атмосферные фронты. Ожидаются осадки в виде дождя и снега", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по Казахстану также ожидаются туман, гололед и усиление ветра с метелью.

Ранее "Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение по территории Казахстана на 5 февраля, которое затронуло 12 регионов республики. 

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