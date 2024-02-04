Еще одну трассу частично перекрыли в Карагандинской области
Фото: Zakon.kz
С 12:00 текущего дня автодорога республиканского значения Екатеринбург – Алматы будет частично перекрыта в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.
Связано это с ухудшением погодных условий: сильный боковой ветер, низовая метель, ограниченная видимость.
Ограничение движения для всех видов транспортных средств будет на участке:
- а/д Екатеринбург –Алматы км 1426-1446, уч. ПВП – Темиртау.
Проезд будет осуществляться через город Темиртау.
Также в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов транспортных средств на 5 участках автодорог республиканского значения в 5 областях.
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