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Еще одну трассу частично перекрыли в Карагандинской области

закрытие дороги Фото: Zakon.kz
С 12:00 текущего дня автодорога республиканского значения Екатеринбург – Алматы будет частично перекрыта в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Связано это с ухудшением погодных условий: сильный боковой ветер, низовая метель, ограниченная видимость.

Ограничение движения для всех видов транспортных средств будет на участке:

  • а/д Екатеринбург –Алматы км 1426-1446, уч. ПВП – Темиртау.

Проезд будет осуществляться через город Темиртау.

Также в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов транспортных средств на 5 участках автодорог республиканского значения в 5 областях.

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