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Две трассы закрыли в двух областях Казахстана

Две трассы закрыли в двух областях Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2024 21:43 Фото: pixabay
По состоянию на 21:00 12 марта 2024 года введено ограничение на двух автодорогах республиканского значения в двух областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Актюбинская область – одна автодорога общей протяженностью 377 км (ветер, низовая метель, гололед): 

  • Самара – Шымкент – Актобе – п. Иргиз (для грузового и общественного автотранспорта).

Восточно-Казахстанская область – одна автодорога общей протяженностью 160 км (угроза самопроизвольного схода снежных лавин): 

  • Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи – с. Ушановское – г. Алтай (для всех видов автотранспорта). 

На автодорогах республиканского значения задействовано 276 единиц техники и 294 человека.

Ранее стало известно, что 20-градусные морозы возвращаются в Казахстан. 

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