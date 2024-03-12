Две трассы закрыли в двух областях Казахстана
Фото: pixabay
По состоянию на 21:00 12 марта 2024 года введено ограничение на двух автодорогах республиканского значения в двух областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Актюбинская область – одна автодорога общей протяженностью 377 км (ветер, низовая метель, гололед):
- Самара – Шымкент – Актобе – п. Иргиз (для грузового и общественного автотранспорта).
Восточно-Казахстанская область – одна автодорога общей протяженностью 160 км (угроза самопроизвольного схода снежных лавин):
- Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи – с. Ушановское – г. Алтай (для всех видов автотранспорта).
На автодорогах республиканского значения задействовано 276 единиц техники и 294 человека.
Ранее стало известно, что 20-градусные морозы возвращаются в Казахстан.
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