Две трассы закрыли в двух областях Казахстана

Фото: pixabay

По состоянию на 21:00 12 марта 2024 года введено ограничение на двух автодорогах республиканского значения в двух областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

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