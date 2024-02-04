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В 12 областях объявили штормовое предупреждение на 5 февраля

зима Фото: pixabay
"Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение по территории Казахстана на 5 февраля, которое затронуло 12 регионов республики, сообщает Zakon.kz.

Ночью на северо-западе, днем на севере Мангистауской области ожидается гололед. На юге, в центре области ожидается туман.

На севере Улытауской области ожидается низовая метель. Порывы ветра до 15-20 м/с. В Жезказгане ожидается низовая метель.

Ночью на западе, севере, днем на севере Карагандинской области ожидается низовая метель. На юге области ожидается туман. Порывы ветра до 15-20 м/с. В Караганде ночью и утром ожидается низовая метель.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, туман. Ночью на севере области ожидается низовая метель. Порывы ветра до 15-20 м/с. В Уральске ожидаются гололед, туман. Ночью ожидается низовая метель. Ветер до 18 м/с.

На западе, севере, востоке Актюбинской области ожидаются низовая метель, гололед. Порывы ветра до 15-20 м/с. В Актобе ожидаются низовая метель, гололед. Ветер до 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Атырауской области ожидаются туман, гололед. Порывы ветра до 15-20 м/с. В Атырау ожидается ветер до 15-18 м/с.

На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. В Шымкенте ночью и утром ожидается туман. В Туркестане ночью и утром ожидается туман.

Ночью на западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается метель. Днем ожидаются осадки (преимущественно снег), метель, гололед. Порывы ветра до 23-28 м/с . В Петропавловске ожидается метель, днем – гололед. Ветер до 23 м/с.

Ночью на западе, севере, юге, днем на большей части Акмолинской области ожидается метель. Днем ожидается гололед. Порывы ветра до 23 м/с. В Кокшетау днем на дорогах ожидается гололедица. Ветер до 15-20 м/с.

На севере Кызылординской области ожидается гололед. В центре, на севере, юге области – туман. В Кызылорде временами ожидается туман.

В Костанайской области ожидаются осадки (преимущественно снег), метель, гололед. На западе, юге области туман. Порывы ветра до 15-20 м/с. В Костанае ожидаются метель, гололед. Ветер также до 15-20 м/с.

Днем на западе Павлодарской области ожидается низовая метель. Порывы ветра до 15-20 м/с.

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