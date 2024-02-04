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Было ли землетрясение в Бурабае – ответ ДЧС Акмолинской области

Было ли землетрясение в Бурабае – ответ ДЧС Акмолинской области Фото: Indiana University
В ДЧС Акмолинской области опровергли информацию о землетрясении неподалеку от Бурабай, сообщает Zakon.kz.

Ранее информация о том, что там якобы произошло землетрясение, появилась в приложении Earthquake. Это приложение в режиме реального времени фиксирует землетрясения по всему миру.

"Официально по нашей линии сообщений не было. Тем более Акмолинская область не подвержена  землетрясениям", – прокомментировали в ДЧС. 

23 января жителей Алматы напугало сильное землетрясение. Подземные толчки, которые в ночь на 23 января ощутили алматинцы, достигали пяти баллов.

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