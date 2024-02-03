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Двое суток казахстанские сейсмологи не фиксируют землетрясений

сейсмограф Фото: Indiana University
Уже более двух суток сейсмологи Казахстана не регистрируют афтершоки на территории Китая, которые являются следствием мощного землетрясения, произошедшего 23 января, сообщает Zakon.kz.

Возможно, повторные толчки в эпицентре прекратились или волна перестала доходить до нас.

Последний подземный толчок был зафиксирован Национальным научным центром сейсмологических наблюдений и исследований 1 февраля в 01:21. Эпицентр располагался в 252 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. Магнитуда была 4.6. В Казахстане не ощущалось.

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23 января жителей Алматы напугало сильное землетрясение. Подземные толчки, которые в ночь на 23 января ощутили алматинцы, достигали пяти баллов.

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