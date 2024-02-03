Двое суток казахстанские сейсмологи не фиксируют землетрясений

Уже более двух суток сейсмологи Казахстана не регистрируют афтершоки на территории Китая, которые являются следствием мощного землетрясения, произошедшего 23 января, сообщает Zakon.kz.

Возможно, повторные толчки в эпицентре прекратились или волна перестала доходить до нас.

Последний подземный толчок был зафиксирован Национальным научным центром сейсмологических наблюдений и исследований 1 февраля в 01:21. Эпицентр располагался в 252 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. Магнитуда была 4.6. В Казахстане не ощущалось.

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23 января жителей Алматы напугало сильное землетрясение. Подземные толчки, которые в ночь на 23 января ощутили алматинцы, достигали пяти баллов.