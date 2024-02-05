В Павлодарской области детей вакцинировали просроченными препаратами

В пресс-службе прокуратуры Павлодарской области Zakon.kz рассказали об итогах проверки медицинских организаций на законность проведения прививочной кампании.

Как говорится в сообщении за 5 февраля 2024 года, выявлены факты нерационального использования свыше 9,5 тыс. вакцин на сумму более 21 млн.

"В частности, с централизованного склада хранения Управления здравоохранения препараты отпускались в медицинские учреждения уже с истекающим сроком годности. В одну из поликлиник Павлодара переданы 135 доз "Пентаксима" в день истечения срока действия препарата". Пресс-служба прокуратуры Павлодарской области

В другом случае просроченными препаратами провакцинированы двое детей.

Кроме того, встречной проверкой установлены факты фиктивной вакцинации несовершеннолетних против кори.

"По принятым прокуратурой области мерам негодные препараты утилизированы, виновные лица привлечены к ответственности". Пресс-служба прокуратуры Павлодарской области

9 января 2024 года министр здравоохранения Ажар Гиният на пресс-конференции ответила на вопрос, сделают ли в Казахстане вакцинацию детей от опасных инфекций обязательной и без согласия родителей. Министр уточнила, что все будет зависеть от эпидситуации в стране.