В Павлодарской области детей вакцинировали просроченными препаратами
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В пресс-службе прокуратуры Павлодарской области Zakon.kz рассказали об итогах проверки медицинских организаций на законность проведения прививочной кампании.
Как говорится в сообщении за 5 февраля 2024 года, выявлены факты нерационального использования свыше 9,5 тыс. вакцин на сумму более 21 млн.
"В частности, с централизованного склада хранения Управления здравоохранения препараты отпускались в медицинские учреждения уже с истекающим сроком годности. В одну из поликлиник Павлодара переданы 135 доз "Пентаксима" в день истечения срока действия препарата".Пресс-служба прокуратуры Павлодарской области
В другом случае просроченными препаратами провакцинированы двое детей.
Кроме того, встречной проверкой установлены факты фиктивной вакцинации несовершеннолетних против кори.
"По принятым прокуратурой области мерам негодные препараты утилизированы, виновные лица привлечены к ответственности".Пресс-служба прокуратуры Павлодарской области
9 января 2024 года министр здравоохранения Ажар Гиният на пресс-конференции ответила на вопрос, сделают ли в Казахстане вакцинацию детей от опасных инфекций обязательной и без согласия родителей. Министр уточнила, что все будет зависеть от эпидситуации в стране.
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