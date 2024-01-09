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Законодательство РК

Введут ли в Казахстане обязательную вакцинацию детей без согласия родителей

Казахстан вакцинация Минздрав Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения Ажар Гиният на пресс-конференции в правительстве ответила на вопрос, сделают ли в Казахстане вакцинацию детей от опасных инфекций обязательной и без согласия родителей. Министр ответила, что все будет зависеть от эпидситуации в стране, сообщает Zakon.kz.

На заседании правительства министр отметила, что рост заболеваемости вакциноуправляемыми инфекциями напрямую связан с введенными в 2015 году нормами закона, позволяющими родителям отказаться от вакцинации детей. Это привело к тому, что за последние пять-семь лет накопилась "неиммунная прослойка" среди населения.

"По предварительным данным, на сегодня день около 800 тысяч детей в возрасте до шести лет не привиты и не защищены от таких опасных инфекций, как дифтерия, полиомиелит, туберкулез и другие. В этой связи министерством совместно с акиматами в текущем году наряду с плановой вакцинацией детей будет проводиться работа по дополнительной вакцинации детей, пропустивших плановые прививки в рамках национального календаря вакцинации".Ажар Гиният

На пресс-конференции журналисты поинтересовались, не собирается ли Минздрав выйти в парламент с инициативой отменить норму, позволяющую родителям отказаться от прививки для своих детей.

"На сегодня пока не запланировано. Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране. 800 тысяч детей непривиты. По действующему законодательству от прививок могут отказаться, если есть медицинские противопоказания. Основные – это когда у прививаемых наблюдаются тяжелые аллергические реакции, и имеются иммунодефицитные состояния. На сегодня работаем с медработниками, а также с родителями детей подлежащих прививкам".Ажар Гиният

При этом Ажар Гиният выступает за обязательную вакцинацию. Хотя никаких инициатив по этому поводу Минздрав не предпринимает.


"Учитывая данную эпидситуацию и что очень много непривитых детей от других грозных инфекций, мы видим, наверное, что прививки должны быть обязательными. Но нормы этой сейчас нет.  При разработке нового кодекса может быть внесение изменений. Пока такого законопроекта нет. То, что уже идет рост заболеваемости, уже говорит о сложной эпидситуации".Ажар Гиният

На заседании правительства РК Ажар Гиният сообщила о почти 30 тысячах случаев кори в Казахстане в 2023 году.

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