В сейсмоопасных регионах Казахстана будут строить по новым правилам

Новая глава, посвященная строительству в сейсмоопасных зонах, появится в Строительном кодексе РК, об этом сообщил на экспертной встрече 5 февраля вице-министр промышленности и строительства Тимур Карагойшин, передает корреспондент Zakon.kz.

Вице-министр промышленности и строительства Тимур Карагойшин сообщил, что в проекте нового Строительного кодекса, который внесен в Мажилис, предусмотрена отдельная глава "Особенности проектирования и строительства в сейсмических зонах".



"Нормы по проектированию и строительству в сейсмических зонах для нашей страны очень важны, поскольку порядка 45% территории Казахстана отнесены к сейсмоопасным зонам по итогам исследований последних лет. Для повышения качества строительных объектов планируется принятие норм по применению строительными компаниями сейсмоизолирующих систем, заблаговременному проведению оценки сейсмической опасности, выбору площадки для строительства, проведению испытаний. Также вводятся новые институты регулирования, оценка сейсмической опасности и оценка сейсмического риска". Тимур Карагойшин

Также в проекте кодекса предусмотрены нормы по паспортизации существующих объектов в сейсмозонах, направленные на определение износа, поверки качества конструкций, признание объекта ветхим и возможность реноваций.

При этом местные исполнительные органы будут обязаны обеспечивать проведение паспортизации для оценки сейсмической опасности и сейсмостойкости строительных объектов.

В качестве новых институтов регулирования в проекте кодекса предусмотрены:

Общественный контроль, который будет учитывать мнение населения при разработке новых градостроительных проектов.

Особое регулирование – это нормы строительства на землях особо охраняемых природных территорий, в горных районах, вблизи водных объектов и в других особых условиях.

Также на экспертной встрече 5 февраля вице-министр сообщил, что в рамках принятия нового кодекса планируется провести ревизию всех выданных разрешений на строительство.