Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В сейсмоопасных регионах Казахстана будут строить по новым правилам

Казазхстан сейсмические зоны строительство кодекс землетрясения МПС РК Фото: Zakon.kz
Новая глава, посвященная строительству в сейсмоопасных зонах, появится в Строительном кодексе РК, об этом сообщил на экспертной встрече 5 февраля вице-министр промышленности и строительства Тимур Карагойшин, передает корреспондент Zakon.kz.

Вице-министр промышленности и строительства Тимур Карагойшин сообщил, что в проекте нового Строительного кодекса, который внесен в Мажилис, предусмотрена отдельная глава "Особенности проектирования и строительства в сейсмических зонах".

"Нормы по проектированию и строительству в сейсмических зонах для нашей страны очень важны, поскольку порядка 45% территории Казахстана отнесены к сейсмоопасным зонам по итогам исследований последних лет. Для повышения качества строительных объектов планируется принятие норм по применению строительными компаниями сейсмоизолирующих систем, заблаговременному проведению оценки сейсмической опасности, выбору площадки для строительства, проведению испытаний. Также вводятся новые институты регулирования, оценка сейсмической опасности и оценка сейсмического риска".Тимур Карагойшин

Также в проекте кодекса предусмотрены нормы по паспортизации существующих объектов в сейсмозонах, направленные на определение износа, поверки качества конструкций, признание объекта ветхим и возможность реноваций.

При этом местные исполнительные органы будут обязаны обеспечивать проведение паспортизации для оценки сейсмической опасности и сейсмостойкости строительных объектов.

В качестве новых институтов регулирования в проекте кодекса предусмотрены:

  • Общественный контроль, который будет учитывать мнение населения при разработке новых градостроительных проектов.
  • Особое регулирование – это нормы строительства на землях особо охраняемых природных территорий, в горных районах, вблизи водных объектов и в других особых условиях.

Также на экспертной встрече 5 февраля вице-министр сообщил, что в рамках принятия нового кодекса планируется провести ревизию всех выданных разрешений на строительство.

Читайте также

В Казахстане пересмотрят стандарты досмотра пассажиров в аэропортах
В Казахстане пересмотрят стандарты досмотра пассажиров в аэропортах
Аналитик о противодействии семейному насилию
Аналитик о противодействии семейному насилию: Вместе мы сильнее
Полицейских на дорогах Казахстана станет больше
Полицейских на дорогах Казахстана станет больше
Анастасия Прилепская
Министерство промышленности и строительства Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Композитор из Казахстана пригрозила актрисе Наталье Варлей судебными исками
Композитор из Казахстана пригрозила актрисе Наталье Варлей судебными исками
Среди сотрудников органов внутренних дел пройдет внеочередная аттестация
Среди сотрудников органов внутренних дел пройдет внеочередная аттестация
Правительство Казахстана ушло в отставку
Правительство Казахстана ушло в отставку
Новый ж/д вокзал появится в Алматы
Новый ж/д вокзал появится в Алматы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: