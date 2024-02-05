Перепроверить все разрешения на строительство предложили в Казахстане

О новшествах, предусмотренных проектом нового Строительного кодекса, на экспертной встрече 5 февраля рассказал вице-министр промышленности и строительства Тимур Карагойшин, сообщает Zakon.kz.

Как уточнил вице-министр промышленности и строительства Тимур Карагойшин, правительство разработало и внесло в Мажилис проект нового Строительного кодекса и сопутствующий законопроект.

Среди прочих новелл проект предполагает ревизию всех выданных разрешений на строительство.

"Внедрение единого цифрового реестра лицензиатов позволит провести ревизию всех выданных разрешений на предмет их соответствия квалификационным требованиям, что позволит очистить рынок от недобросовестных компаний. Реестр будет содержать сведения о конкретном субъекте, наличие опыта, квалификации и другие сведения. Это позволит обеспечить здоровую конкуренцию субъектов на строительном рынке и повысит компетенцию экспертов". Тимур Карагойшин

Кроме ревизии разрешений, проект кодекса также предусматривает:



Внедрение по опыту стран ЕС единого цифрового реестра с применением сертификации специалистов. Введение мер оперативного реагирования. Это новая форма контроля, которая заключается в оперативном реагировании на выявление нарушений в сфере строительства и их предупреждении. Внедрение механизма планового инспектирования и участия органов ГАСК и ЧС при приемке объектов в эксплуатацию.

"Особое внимание в проекте кодекса отведено цифровизации, которая стала самостоятельным направлением, затрагивающим практически все смежные области деятельности в области строительства – от предпроектной подготовки и до его эксплуатации. На площадке строительной системы eQurylys будут предусмотрены все этапы жизненного цикла строительного объекта, основной упор будет сделан на этапе строительства. Кроме того, на этой же площадке будут проводиться процедуры тестирования и сертификации специалистов строительной сферы и автоматического ведения реестра". Тимур Карагойшин

Также в рамках работ по цифровизации законодательно закрепляется обязанность информационного моделирования строительных объектов, которое должно обеспечивать повышение качества работ по проектированию.

"Действующая система аттестации экспертов и инженерно-технических работников недостаточно эффективно отражает степень квалификации экспертов, прошедших аттестацию. В рамках изучения международного опыта планируется внедрить сертификацию инженеров строительной отрасли по аналогии с успешной практикой Евросоюза, с учетом особенностей национального законодательства. Функция по проведению сертификации будет отдана в конкурентную среду и осуществляться участниками рынка". Тимур Карагойшин

Кроме того, в рамках проекта нового кодекса планируют установить солидарную ответственность участников строительного рынка с возможностью запрета на осуществление деятельности при грубых нарушениях в сфере строительства. Предусматривается внедрение механизма планового инспектирования и участия государства в приемке построенных проектов в лице ГАСК и МЧС.

Приоритетные направления проекта кодекса – это сокращение подзаконного регулирования, определение регуляторных приоритетов, прозрачный механизм контроля, соотносимость строительных нормативов с международными стандартами, автоматизация процессов и минимизация человеческого фактора.

17 января Комитет Мажилиса по экономической реформе и региональному развитию принял в работу проект нового Строительного кодекса.

