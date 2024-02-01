Землетрясение в Алматы: кто будет отвечать, если дома обрушатся

В кулуарах Сената 1 февраля журналисты спросили у вице-министра промышленности и строительства Тимура Карагойшина, кто должен отвечать за обрушение зданий в Алматы в случае, если некачественно построенные дома не выдержат очередного землетрясения, сообщает Zakon.kz.

Вице-министр пообещал, что меры по оперативному реагированию и проверке домов усилят. Депутаты это поддерживают. Он добавил, что последнее землетрясение здания в Алматы выдержали без серьезных повреждений.

"От четырех до пяти баллов было, дома нормально стоят сейчас. Проектировщик несет основную ответственность за качество проекта. Во-первых, качество строительства зависит от качественного проекта. Во-вторых, за такие застройки несут ответственность эксперты, которые проводили экспертизу по тем или иным объектам. В-третьих, ответственность должны нести строители (застройщики. – Прим. ред.). Поэтому при строительстве здания наши строители должны придерживаться проекта и заниматься правильным и качественным строительством". Тимур Карагойшин

Директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС Казахстана Даулет Сарсенбаев 23 января на брифинге заявил, что все объекты в городе обследуют на наличие возможных трещин после землетрясения.

Недавнее землетрясение в Алматы заставило некоторых горожан задуматься о смене жилья, а то и вовсе о переезде в другой город. Zakon.kz поговорил с экспертами и узнал, стоит ли в ближайшее время ожидать каких-либо изменений цен на недвижимость в южной столице.