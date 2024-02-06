Стало известно, из-за чего школьники и педагоги попали в больницу Туркестанской области

5 февраля 2024 года в Туркестанской области школьников и учителей школы №9 доставили в больницу. Как оказалось, причиной недомогания стал запах краски, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Управления образования уточнили, что школьникам незамедлительная была оказана помощь.

"Дети пробыли в больнице около часа, после чего их отпустили домой", – пояснили в ведомстве.

Также сказано, что школьники продолжают обучение в онлайн-формате.

"В настоящее время создана рабочая комиссия по изучению данной ситуации". Комитет по охране прав детей Министерства просвещения РК

Ранее сообщалось, что недомогание почувствовали сразу 29 детей и 10 учителей. Теперь по отношению к директору школы и его заместителям будут приняты соответствующие меры.