Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Стало известно, из-за чего школьники и педагоги попали в больницу Туркестанской области

Стало известно, из-за чего школьники и педагоги попали в больницу Туркестанской области Фото: primeminister.kz
5 февраля 2024 года в Туркестанской области школьников и учителей школы №9 доставили в больницу. Как оказалось, причиной недомогания стал запах краски, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Управления образования уточнили, что школьникам незамедлительная была оказана помощь.

"Дети пробыли в больнице около часа, после чего их отпустили домой", – пояснили в ведомстве.

Также сказано, что школьники продолжают обучение в онлайн-формате.

"В настоящее время создана рабочая комиссия по изучению данной ситуации".Комитет по охране прав детей Министерства просвещения РК

Ранее сообщалось, что недомогание почувствовали сразу 29 детей и 10 учителей. Теперь по отношению к директору школы и его заместителям будут приняты соответствующие меры.

Читайте также

zakon.kz
Токаев о Бектенове: Это опытный госслужащий
Казахстанец промышлял контрабандой рыбы в страны Евросоюза
Казахстанец промышлял контрабандой рыбы в страны Евросоюза
Антикор: Руководителя "Ертіс орманы" подозревают во взяточничестве
Антикор: Руководителя "Ертіс орманы" подозревают во взяточничестве
Анастасия Московчук
Министерство просвещения РК Туркестанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Отставка правительства, приостановка поисков автобуса, хирургическая кастрация для педофилов – итоги дня
Отставка правительства, приостановка поисков автобуса, хирургическая кастрация для педофилов – итоги дня
экс-глава правительства
Алихан Смаилов прокомментировал свою отставку
казахстанцы продолжают возвращать массажные накидки
"Чудо-товар": казахстанцы продолжают возвращать продавцам дорогостоящие массажные накидки
Правительство Казахстана ушло в отставку
Правительство Казахстана ушло в отставку
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: