Деревья посадили в новом микрорайоне СКО для пострадавших от паводка

Данная акция была приурочена к республиканской кампании "Таза Қазақстан", инициированной главой государства.

В данное время в микрорайоне идет строительство 520 домов. Всего будет построено 700 домов для пострадавших от паводка. Параллельно проводятся работы по благоустройству и озеленению улиц микрорайона. Также начато строительство нового детского сада для жителей микрорайона Солнечный 2.

Фото: пресс-служба акимата СКО

В целом, по области идет активная работа по решению жилищного вопроса пострадавших жителей. Как уже известно, 1720 домов не подлежат восстановлению.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Через комиссии прошли около 800 чел. Приобретено 98 квартир, еще 240 заявок обработаны для оплаты. Также принято 203 заявления на получение нового дома в мкр. "Солнечный-2".

Фото: пресс-служба акимата СКО

Также в ходе объезда глава региона поручил особое внимание уделить благоустройству улицы Конституции Казахстана, въездных групп в областной центр и скверов.