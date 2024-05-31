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Деревья посадили в новом микрорайоне СКО для пострадавших от паводка

посадка деревьев, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 21:00 Фото: пресс-служба акимата СКО
31 мая аким СКО Гауез Нурмухамбетов вместе с руководителями строительных компаний посадили деревья в сквере нового мкр. "Солнечный 2", сообщает Zakon.kz.

Данная акция была приурочена к республиканской кампании "Таза Қазақстан", инициированной главой государства.

посадка деревьев, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 21:00

Фото: пресс-служба акимата СКО

В данное время в микрорайоне идет строительство 520 домов. Всего будет построено 700 домов для пострадавших от паводка. Параллельно проводятся работы по благоустройству и озеленению улиц микрорайона. Также начато строительство нового детского сада для жителей микрорайона Солнечный 2.

встреча с акимом, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 21:00

Фото: пресс-служба акимата СКО

В целом, по области идет активная работа по решению жилищного вопроса пострадавших жителей. Как уже известно, 1720 домов не подлежат восстановлению.

встреча с акимом, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 21:00

Фото: пресс-служба акимата СКО

Через комиссии прошли около 800 чел. Приобретено 98 квартир, еще 240 заявок обработаны для оплаты. Также принято 203 заявления на получение нового дома в мкр. "Солнечный-2".

детская площадка в СКО, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 21:00

Фото: пресс-служба акимата СКО

Также в ходе объезда глава региона поручил особое внимание уделить благоустройству улицы Конституции Казахстана, въездных групп в областной центр и скверов.

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