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Законодательство РК

Когда "АрселорМиттал" перейдет в собственность Казахстана, рассказал министр промышленности

ArcelorMittal Фото: ArcelorMittal
Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев рассказал, когда именно планируется перевести АО "АрселорМиттал Темиртау" в национальную собственность страны, сообщает Zakon.kz.

По словам министра, это должно произойти в ближайшее время – в конце октября.

"По поручению главы государства проводились переговоры по выходы текущих акционеров АМТ из состава АО. По итогам, в конце октября будут достигнуты договоренности о условия перехода права собственности на это предприятие в пользу РК".

Министр напомнил, что эта информация уже была подтверждена АО "АрселорМиттал Темиртау".

"В данный момент ведется работа по окончательному юридическому оформлению этой сделки. В ближайшее время этот процесс будет завершен", - заключил Шарлапаев.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с "АрселорМитталТемиртау".

Правительство уже достигло предварительной договоренности с акционерами АО "АрселорМиттал Темиртау" и завершает оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана.

В связи с трагедией глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил, что 29 октября будет объявлен Днем общенационального траура.

Мухит Турсынали
АрселорМиттал Канат Шарлапаев Караганда Карагандинская область ЧП на шахте Костенко
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